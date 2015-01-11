21 апреля – День местного самоуправления

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
На современном этапе институт муниципальной власти является самым близким для людей и самым важным связующим звеном между населением и государством.
Благодаря открытому диалогу с жителями округа Собрание депутатов и администрация слышат и учитывают их интересы и пожелания при решении вопросов местного значения. Стремление повысить уровень жизни людей, сделать Озерский городской округ комфортным для проживания, работы и отдыха является главным в нашей работе.
Ее успех во многом зависит не только от компетенции и ответственности сотрудников органов местного самоуправления, но и от активности граждан, готовности действовать сообща и находить взвешенные подходы к решению насущных проблем.
Коллеги! В этот праздничный день примите слова благодарности за ваш профессионализм, активное участие в реализации программ социально-экономического развития, преданность делу и терпение. Вместе нам предстоит многое – укрепить местное самоуправление, расширить его финансовую обеспеченность и ресурсные возможности.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Глава Озерского городского округа Щербаков Е.Ю.
Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа Гергенрейдер С.Н.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа