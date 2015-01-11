В Озерске завершили подготовку для строительства в Озерске инфекционного госпиталя

По данным первого заместителя главы округа Ивана Сбитнева, местные власти предприняли все от них зависящее, чтобы в этом году на территории Клинической больницы №71 появился новый медицинский объект/

- Во время недавнего визита в наш город губернатора Челябинской области Алексея Текслера было озвучено решение Федерального медико-биологического агентства России о строительстве в Озерске современного модульного здания инфекционного госпиталя на 60 коек (в том числе, 10 реанимационных). Местом для размещения объекта была определена территория, где ранее размещался старый хирургический корпус.

Земельный участок под ним принадлежал муниципалитету, поэтому перед нами стояла непростая задача разобрать полуразрушенное каменное сооружение, очистить и подготовить площадку под будущее строительство, а также оформить документы и передать территорию в ведомство Федерации.

Администрация округа в полной мере и в кратчайший срок выполнила свои обязательства, тем самым подтвердила свою заинтересованность в появлении в округе нового лечебного подразделения. Одновременно городу удалось избавиться от ветхого здания, которое с риском для здоровья подростки использовали для своих квестов.

В очередной раз хотелось бы отметить роль нашего градообразующего предприятия, которое и осуществило демонтаж и вывоз старых строительных конструкций с места будущего строительства.

Известно, что на сегодняшний день решается вопрос о выделении финансовых средств для проведения строительных работ. Госпиталь планируется возвести в довольно сжатые сроки благодаря современным технологиям.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/46669/