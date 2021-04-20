Губернатор Челябинской области прокомментировал заявление Путина о метрополитене

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер прокомментировал слова президента России Владимира Путина о продолжении строительства метрополитена в региональном центре.

«У проекта челябинского метро есть будущее! Только что об этом сказал президент в своем послании Федеральному собранию. Вместе с заместителем председателя правительства Муратом Хуснуллиным мы спускались в метро. Сейчас готовим новые проектные решения», – написал глава региона в Instagram.

Напомним, сегодня Владимир Путин заявил, что Челябинск может обновить систему общественного транспорта на базе проекта строительства метрополитена.

https://dostup1.ru/society/Gubernator-Chelyabinskoy-oblasti-prokommentiroval-zayavlenie-Putina-o-metropolitene_136408.html