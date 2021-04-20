Семьям со школьниками выплатят по 10 тыс. рублей

Все семьи, имеющие школьников, получат единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей – она будет предоставлена вне зависимости от возраста учащегося.

Такую меру предложил в ходе ежегодного Послания Федеральному Собранию президент России Владимир Путин.

«Предлагаю произвести еще одну единовременную выплату семьям, где растут дети школьного возраста. А именно по 10 тыс. рублей на всех школьников. И кроме того, распространить эту меру на будущих первоклассников», – сообщили Путин.+

Выплата будет произведена в середине августа 2021 года.

По словам президента, государство должно предоставить прямую поддержку семьям с детьми, которые находятся в сложной ситуации. В России уже действует система выплат на первого и второго ребенка с рождения до трех лет. Их получают семьи, чей доход ниже двух прожиточных минимумов. В среднем, это 11,3 тыс. рублей в месяц.

Глава государства отметил, что в прошлом году были введены выплаты на детей от 3 до 7 лет в размере от 5,6 тыс. до 11,3 тыс.

«Поручаю правительству к 1 июля подготовить целостную систему мер поддержки семей с детьми. Задача – свести к минимуму угрозу бедности для таких семей. Но ряд новых мер необходимо принять незамедлительно, уже сейчас, сегодня», – подчеркнул Владимир Путин.

Он сообщил о выплате, которая будут начисляться детям от 8 до 16 лет из неполных семей. В среднем, она составит 5,6 тыс. рублей.

Также выплата в размере 6,3 рублей будет положена беременным малообеспеченным женщинам, вставшим на учет на ранних сроках, но после шестой недели.

https://dostup1.ru/society/Semyam-so-shkolnikami-budet-vyplacheno-po-10-tys-rubley_136401.html