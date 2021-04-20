Путин заявил об увеличении жизни россиян к 2030 году

Президент России Владимир Путин поручил повысить средний уровень жизни до 78 лет.

Заявление прозвучало на ежегодном Послании Федеральному Собранию. По словам Путина, пандемия коронавируса несколько испортила статистику увеличения продолжительности жизни. Однако ближайшей целью является достижения показателя 78 лет. Он должен быть достигнуть к 2030 году.

«Сбережение народа России – наш наиважнейший приоритет. Наша стратегия в том, чтобы вновь выйти на устойчивый рост численности населения, добиться, чтобы в 2030 году средняя продолжительность жизни в России составила 78 лет», – заявил президент.

Владимир Путин подчеркнул, что это сложнейшая задача с учетом того, что коронавирус не побежден окончательно. Поэтому необходимо контролировать ситуацию, как изнутри, так и по контуру внешних границ.

По данным за 2018 год, средняя продолжительность в России составляла 72,9 года.

https://dostup1.ru/medicine/Putin-zayavil-ob-uvelichenii-zhizni-rossiyan-k-2030-godu_136399.html