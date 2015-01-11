Ответственность за нарушение правил пожарной безопасности

Сотрудники Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск совместно с сотрудниками ФПС № 1 МЧС России предупреждают об ответственности за поджег сухой травы.

С 10 апреля 2021 года на основании распоряжения Правительства Челябинской области установлен пожароопасный сезон. Данное постановление предусматривает начало работ всех лесопожарных формирований и вводит ограничение на проведение огневых работ на лесных территориях в соответствии с правилами пожарной безопасности в лесах. Полиция и Пожарная охрана округа призывает граждан соблюдать меры пожарной безопасности и напоминает об ответственности за нарушение правил пожарной безопасности.

Административная ответственность

Статья 8.32. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах

1. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 1500 до 3000 рублей; на должностных лиц - от 10 000 до 20 000 рублей; на юридических лиц - от 50 000 до 200 000 рублей.

2. Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3000 до 4000 рублей; на должностных лиц - от 15 000 до 25 000 рублей; на юридических лиц - от 150 000 до 250 000 рублей.

3. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 4000 до 5000 рублей; на должностных лиц - от 20 000 до 40 000 рублей; на юридических лиц - от 300 000 до 500 000 рублей.

4. Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 5000 рублей; на должностных лиц – 50 000 рублей; на юридических лиц - от 500 000 до 1 000 000 рублей. Уничтожение (разорение) муравейников, гнезд, нор или других мест обитания животных – наказывается штрафом в размере от 300 до 500 рублей (ст. 8.29. Кодекса РФ об административных правонарушениях).

Уголовная ответственность

Нарушение правил охраны окружающей среды при проектировании, размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатации сельскохозяйственных объектов лицами, ответственными за соблюдение этих

правил, если это повлекло причинение вреда здоровью человека, массовую гибель животных - влечет за собой наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет (ст. 246 УК РФ).

Уничтожение или повреждение лесных и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем наказывается штрафом в размере до 400 000 рублей либо лишением свободы на срок до 2 лет. Наказание за те же действия, совершенные путем поджога, предусматривает максимальную санкцию в виде лишения свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере от 200 000 рублей до 500 000 рублей (ст. 261 УК РФ)

Гражданско-правовая ответственность

Лица, причинившие вред окружающей среде в результате ее загрязнения, истощения, порчи, уничтожения, нерационального использования, деградации и разрушения естественных экологических систем... обязаны возместить его в полном объеме (ст.77 Федерального закона "Об охране окружающей среды").

Чтобы отдых на природе не превратился в трагедию, рекомендуем:

· на садовых участках во избежание пожаров не поджигайте траву, не сжигайте мусор (лучше закапывать его в подходящем месте);

· не оставляйте в местах отдыха непотушенные костры, спички, окурки, стеклянные бутылки (на солнце они работают как увеличительные стекла, фокусируют солнечный свет и поджигают траву, мох и т.д.);

· не жгите траву, не оставляйте горящий огонь без присмотра;

· тщательно тушите окурки и горелые спички перед тем, как выбросить их;

· не проходите мимо горящей травы, при невозможности потушить пожар своими силами, сообщайте о возгораниях в противопожарную службу по телефонам пожарной охраны (телефоны 112,01, 101).