Жителям Озерска предложено выбрать объекты благоустройства на 2022 год

В Озерске список мест благоустройства на 2022 год определен. Это территории, которые сами горожане предлагали привести в порядок: в течение 2020 и 2021 года активные жители округа обращались к депутатам и в администрацию, подавали заявки на благоустройство того или иного объекта. Эти предложения были рассмотрены на общественной комиссии, в нее входят представители общественных организаций, депутатского корпуса и администрации.
Среди девяти объектов, предложенных на голосование, будут определены территории, которые наберут наибольшее количество голосов жителей округа для благоустройства в 2022 году.
Список объектов для голосования.
Сквер на площади имени Б. В. Броховича (комплексное благоустройство).
Сквер 40-летия Победы (комплексное благоустройство).
Благоустройство детской игровой площадки в деревне Селезни.
Благоустройство детской игровой площадки в поселке Бижеляк.
Организация пешеходной дорожки между домами №10 и №11 по Комсомольскому проезду.
Восстановление освещения по бульвару Гайдара у домов 3 и 8.
Восстановление освещения по улице Дзержинского, дом 53.
Восстановление освещения у жилых домов №№16, 18, 20, 22, 24, 26 по бульвару Гайдара.
Организация пешеходного тротуара и наружного освещения вдоль улицы Федорова в поселке Метлино.
Чтобы принять участие в онлайн-голосовании по отбору общественных территорий самостоятельно, необходимо пройти авторизацию на платформе 74.gorodsreda.ru или в личном кабинете пользователя через ЕСИА, для которого разработан модуль взаимодействия с платформой.
Чтобы проголосовать на сайте 74.gorodsreda.ru, необходимо выбрать регион в выпадающем списке. После этого нажать кнопку «Голосовать за свой город», после чего станет доступна страница с объектами для голосования. Чтобы проголосовать за понравившийся объект, необходимо нажать кнопку «Узнать подробности и проголосовать». Нажав на кнопку «Проголосовать», необходимо зарегистрироваться – заполнить ФИО, электронную почту (необязательно), номер телефона, поставить галочку напротив согласия на обработку персональных данных. После заполнения данных кнопка «Продолжить регистрацию» станет активна.
Для голосования через личный кабинет портала Госуслуги потребуется подтвержденная учетная запись. Через специальную форму-виджет общественного голосования гражданин авторизуется в личном кабинете пользователя ЕСИА и соглашается на обработку персональных данных, данные о его регистрации и проживании загружаются автоматически.
Проголосовать также можно и с помощью волонтера по номеру телефона. Для этого гражданину необходимо указать свои ФИО, электронную почту (по желанию) и номер телефона волонтеру. Для голосования по номеру телефона также необходимо будет подтвердить свой номер телефона. Процедура подтверждения выглядит следующим образом: после ввода номера телефона на него поступает звонок. Для подтверждения номера пользователю необходимо будет ввести на сайте 4 последних цифры входящего номера. Чтобы зарегистрироваться с помощью ЕСИА, необходимо указать телефон, почту или СНИЛС, пароль и нажать кнопку «Войти». После регистрации по номеру телефона или через ЕСИА появится окно об успешном голосовании.
После завершения голосования, гражданин сможет ознакомиться с победившими объектами.
Информация о персональных данных пользователя, а также сведения, которые передаются при голосовании, хранятся и обрабатываются с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа