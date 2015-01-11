В Озерске продолжают проверять качество уборки дорог

В рамках поручения главы Озерского городского округа Евгения Щербакова руководитель и специалисты УКСиБ вместе с подрядчиками в очередной раз провели объезд города, в ходе которого оценивалось качество уборки улично-дорожной сети.

В контрольном объезде приняли участие председатель Собрания депутатов округа Сергей Гергенрейдер и депутат фракции «Единая Россия», председатель комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и природопользованию Станислав Воденко.

На территории так называемого ДОКа приведена в порядок пешеходная зона проспекта К. Маркса, в теплые дни по ней прогуливаются сотни озерчан разного возраста. Кроме того, автодорога и бортовой камень на проспекте очищены от пыли и грязи. По информации подрядчика ИП Таланина, дорожники перешли на участок улицы Монтажников, в ближайшие дни начнут приводить в порядок улицы Горная, Цветочная. В это же время будут очищать тротуары от отсева и пыли. Замечания были высказаны по поводу состояния улицы Калинина, но подрядчики уверили, что на этой неделе приступят к уборке данного участка.

Еще одна популярная среди жителей Озерска территория для прогулок, набережная по бульвару Гайдара, сегодня выглядит привлекательно: тротуары и дорожки из штампованного бетона помыли из шланга водой с сильным напором, удалив пыль и остатки щебеночной смеси.

В старом городе очистка улиц от грязи и пыли также ведется, но к качеству у представителей депутатского корпуса есть замечания: подрядчику указали на неудовлетворительную уборку участка проспекта Победы возле МИФИ.

- Сначала нужно вычистить грязь у бордюров и на стоянках, затем уже поливать дороги. Иначе грязь просто размазывается по дороге,- говорит Станилав Воденко. Представитель подрядчика с доводами согласился и обещал в ближайшие дни исправить ситуацию. Проверяющие выслушали и замечания жителей города по поводу недочетов уборки города.

На четверг и пятницу подрядчиком ИП Вострякова запланирована уборка улицы Набережной. Затем дорожники должны перейти на участок улиц Строительная - Кирова – Уральская. Качественной уборке, по словам подрядчиков, мешают припаркованные автомобили. Убедительная просьба к автовладельцам: убрать автотранспорт вдоль улицы Уральская, во вторник, 27 апреля, на ней будет производиться уборка.

Особое внимание депутаты и специалисты УКСиб обратили на обязательную качественную уборку озерских тротуаров. На следующей неделе состоится очередной контрольный объезд города.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/46686/