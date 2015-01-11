На Южном Урале идет опасный перепад атмосферного давления

В Челябинской области идет резкое снижение атмосферного давления – с 754 мм ртутного столба оно к ночи на 23 апреля опустится до 729 мм, а с утра вновь начнет повышаться до 751 мм.

Это связано с прохождением сначала циклона, а затем антициклона, который окажут влияние на южноуральский регион.

«При ощутимом изменении атмосферного давления, как в меньшую, так и в большую сторону, организм человека нередко ощущает ухудшение самочувствия. Так, действию циклона наиболее подвержены люди с низким артериальным давлением, нарушениями дыхательных функций, а также сердечно-сосудистыми проблемами. У них возможно затруднение дыхания, одышка, нехватка воздуха и общая слабость. Нередко повышается внутричерепное давление, в результате чего начинается сильная мигрень», – пояснили в Гидрометцентре РФ.+

В свою очередь, повышенное давление негативно влияет на здоровье аллергиков, астматиков и гипертоников. Это проявляется головными и сердечными болями, снижением работоспособности, недомоганием и общей слабостью. Все это существенно подрывает здоровье, делая его уязвимым к различным инфекционным заболеваниям.

Для того чтобы облегчить действие перепада давления рекомендуется принимать контрастный душ и проводить легкую гимнастику, а также на время отказаться от серьезных и важных дел. По возможности необходимо больше отдыхать, чтобы быстрее восстановить силы.

https://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnom-Urale-idet-opasnyy-perepad-atmosfernogo-davleniya_136465.html