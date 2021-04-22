2021-04-23YEKT08:00:00 | Новости Городские новости В Озерске состоялась встреча тружеников тыла 22 апреля во дворце культуры «Строитель» прошел праздничный вечер «Медаль за бой, медаль за труд из одного металла льют», собравший тех, кто во время Великой Отечественной войны совершил трудовой подвиг.

В преддверии праздника Великой Победы в зрительном зале дворца культуры собрались жители округа, вынесшие на своих плечах все тяготы страшной войны, прошедшие большой жизненный путь. Со словами приветствия к ним обратился председатель Совета ветеранов Озерского городского округа Иван Гашев:

- Сегодня наша встреча посвящена труженикам тыла, для которых главным стал девиз «Все для фронта, все для Победы!» Они многое сделали, чтобы враг был повержен. Они самоотверженно трудились во всех отраслях промышленности и заслуживают большого уважения, как и фронтовики. Желаю всем здоровья и долгих лет жизни! Всех, кто пришел, поздравляю с приближающимся праздником Победы.

Главными героями мероприятия стали:

Фёдор Иванович Минеев, первопроходец в создании и развитии почтовой, телефонной связи. 20 апреля он отметил 90-летний юбилей.

Рудольф Михайлович Динер, в 1942 году он был призван в трудовую армию в г. Челябинск на строительство ЧЭМК, где работал на пределе человеческих возможностей - по 12 часов в день.

Зинаида Филипповна Тихомирова, во время войны заготавливала дрова для учреждений, разгружала торф, помогала в детском саду. Она «Отличник народного просвещения».

Мария Павлиновна Яковлева, девочкой трудилась наравне со взрослыми. Шила для солдат одежду на фронт.

Тамара Дмитриевна Зуй. Когда началась война, ей исполнилось 13 лет. Она пошла работать в больницу.

Александра Ивановна Гребенцова. В трудные военные годы работала в совхозе: собирала картошку, подсолнухи, веяла зерно на элеваторе. Екатерина Михайловна Иванова.

С самого начала войны работала в поле и на ферме. Она «Отличник просвещения РСФСР».

Анна Григорьевна Филиппова, трудовой путь начала в 10 лет: сортировала зерно, помогала сажать и собирать овощи на полях.

Анна Николаевна Павлюк, во время войны работала на фабрике: шила белье для солдат.

Мария Васильевна Петрова. 12-летней девочкой в колхозе заготавливала сено для скота, работала в поле.

Михаил Евгеньевич Миронов. Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-ой степени. 13-летним пареньком работал учеником слесаря на заводе, который выпускал снаряды.

В этот вечер в большом зрительном зале дворца культуры царила теплая атмосфера, чувствовалась связь поколений. На сцене блестяще выступали дети: Образцовый хореографический коллектив «Купава» (руководитель Г. Штейникова), учащиеся школ №№ 32, 33, 38.

От всего сердца исполнили свои концертные номера хор ветеранов «Рябинушка» (руководитель А. Шмаков), вокалист Евгений Гилёв, поэт Георгий Кашков, трубач Валерий Нужин, клуб ветеранов «Память сердца».

Волонтеры «СМИК» под руководством О. Потеряевой вручили ветеранам яркие букеты хризантем и Георгиевские ленточки.

Фото Владимира Беляева.





































































































Информация предоставлена: В преддверии праздника Великой Победы в зрительном зале дворца культуры собрались жители округа, вынесшие на своих плечах все тяготы страшной войны, прошедшие большой жизненный путь. Со словами приветствия к ним обратился председатель Совета ветеранов Озерского городского округаГлавными героями мероприятия стали:, первопроходец в создании и развитии почтовой, телефонной связи. 20 апреля он отметил 90-летний юбилей.в 1942 году он был призван в трудовую армию в г. Челябинск на строительство ЧЭМК, где работал на пределе человеческих возможностей - по 12 часов в день.во время войны заготавливала дрова для учреждений, разгружала торф, помогала в детском саду. Она «Отличник народного просвещения».девочкой трудилась наравне со взрослыми. Шила для солдат одежду на фронт.Когда началась война, ей исполнилось 13 лет. Она пошла работать в больницу.В трудные военные годы работала в совхозе: собирала картошку, подсолнухи, веяла зерно на элеваторе.С самого начала войны работала в поле и на ферме. Она «Отличник просвещения РСФСР»., трудовой путь начала в 10 лет: сортировала зерно, помогала сажать и собирать овощи на полях.во время войны работала на фабрике: шила белье для солдат.12-летней девочкой в колхозе заготавливала сено для скота, работала в поле.Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-ой степени. 13-летним пареньком работал учеником слесаря на заводе, который выпускал снаряды.В этот вечер в большом зрительном зале дворца культуры царила теплая атмосфера, чувствовалась связь поколений. На сцене блестяще выступали дети: Образцовый хореографический коллектив «Купава» (руководитель Г. Штейникова), учащиеся школ №№ 32, 33, 38.От всего сердца исполнили свои концертные номера хор ветеранов «Рябинушка» (руководитель А. Шмаков), вокалист Евгений Гилёв, поэт Георгий Кашков, трубач Валерий Нужин, клуб ветеранов «Память сердца».Волонтеры «СМИК» под руководством О. Потеряевой вручили ветеранам яркие букеты хризантем и Георгиевские ленточки.Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2021-04-23YEKT08:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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