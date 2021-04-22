Афиша на этот тёплый и дождливый уикенд!

Президент объявил долгие майские выходные! Думаем, чем будем заниматься, планируем интересный уикенд!

А, пока, афиша на эти - последние выходные апреля!

Все выходные:

OZR DANCE FEST

МАСТЕР КЛАССЫ:

24 апреля | в 11.00 ХИП ХОП | в 14.00 БРЕЙКИНГ

Студия « Юнити» Дзержинского 55 А , 2 этаж

БАТТЛЫ:

24 апреля | в 14.00 | Клуб « Айвенго» , Архипова 10

Вход свободный

ШОУ:

25 апреля | в 15.00 | ДК «Маяк»

Билет 100 р в кассе ДК или на сайте: http://mayak-dk.ru/

24 апреля, суббота

С 10 до 16-00, Городской музей

К 35-летию аварии на Чернобыльской АЭС, в Озерском городском музее открылась выставка, посвященная самоотверженному труду ликвидаторов ядерной катастрофы. По сути это две выставки, первая из которых - «Радуги над Чернобылем» фотографии журналиста и фотокорреспондента Виктории Ивлевой (Москва). Она единственный корреспондент, которому удалось сделать снимки внутри разрушенного реактора Чернобыльской АЭС. В 1991 году она сняла репортаж «Внутри Чернобыля», за который получила высшую награду Международного конкурса World Press Photo, став одной из двух российских женщин, удостоившихся этой престижной премии.

24 и 25-го апреля в 11-00 Театр кукол "Золотой петушок"

"ГОРШОЧЕК КАШИ" по мотивам сказки Братьев Гримм, 5 +, большой зал

16-00, Театр драмы и комедии "Наш дом"

в фойе театра "Наш дом" состоится лекция на тему "Современный театр на любой вкус". Лектор - театральный критик, журналист Ксения Аитова.

Записаться и прийти на лекцию может любой желающий!

17-00, ДК Строитель

ЕДИНСТВЕННЫЙ концерт Озерского композитора Сергея Малясова «Все бывает…»

В программе прозвучат авторские произведения Сергея Малясова в исполнении известных Озерских исполнителей: Сергея Князева, Евгения Плыгина, Юрия Половнева, Дмитрия Капина, Катерины Андреевой, Игоря Бугрякова.

17-00, ДК "Маяк"

Юбилейный концерт ансамбля танца «Зарево»- «Заслуженного коллектива народного творчества Челябинской области», посвященный 70- летию коллектива.

В программе будут представлены новые танцевальные композиции, номера из репертуара ансамбля разных лет,неизменная «Барыня» и полюбившийся зрителям «Чувашский танец» и другие хиты ансамбля.

25 апреля, воскресенье

С 19 по 25 апреля в озерском театре "Наш дом" ожидается проект "Театр Наций - театрам атомных городов" при поддержке программы "Территория культуры Росатома".

13-00, Театр драмы и комедии "Наш дом"

Эскиз спектакля «Давай поедем в Уналашку» по повести Анны Красильщик. Режиссер Юрий Алесин.

16-00, Театр драмы и комедии "Наш дом"

Эскиз спектакля в жанре сторителлинг, режиссер Олег Куксовский

19-00, Театр драмы и комедии "Наш дом"

Эскиз спектакля «Игрок» по роману Федора Достоевского, режиссер Роман Лыков.

Материал подготовила Александра Лебедева.