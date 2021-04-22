В Озерске на дорогах продолжается ямочный ремонт

Пока не начался строительный сезон, когда можно будет вести карточный и капитальный ремонт, за состоянием дорожного полотна в округе следят подрядчики в рамках муниципальных контрактов по содержанию и обслуживанию улично-дорожной сети.

По данным УКСиБ, на сегодняшний день активные работы по устранению дефектов – ям и выбоин – ведут: ИП Таланина И.Я., ИП Вострякова М.В. и ООО «ПСК Портал». Ямочный ремонт производится струйно-инъекционным методом и с использованием холодной асфальтобетонной смеси.

С 12 апреля уже выполнены и сегодня продолжаются работы по следующим адресам: автодорога Озерск - Кыштым, Озерское шоссе, улицы – Монтажников, Октябрьская (в районе СНТ №7), Семенова, Космонавтов, Комсомольский проезд. После устранения разрушений здесь, дорожники продолжат ямочный ремонт на других участках улично-дорожной сети.

Куда направить свои силы подрядные организации решают по результатам объездов, которые совершают совместно с Управлением капитального строительства и благоустройства администрации округа, а также с учетом предписаний ГИБДД. У всех участников процесса одна цель – обеспечить безопасность дорожного движения.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/46715/