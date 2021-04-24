Новости недели с Александрой Лебедевой (24.04.2021 г.)

Пока не начался строительный сезон, когда можно будет вести карточный и капитальный ремонт, за состоянием дорожного полотна в округе следят подрядчики в рамках муниципальных контрактов по содержанию и обслуживанию улично-дорожной сети Подробнее
Первый замминистра образования Челябинской области Елена Коузова внесла ясность в вопросе о форме проведения выпускных в детсадах и школах – торжественные мероприятия будут, но пройдут в пределах одного помещения Подробнее
В рамках поручения главы Озерского городского округа Евгения Щербакова руководитель и специалисты УКСиБ вместе с подрядчиками в очередной раз провели объезд города, в ходе которого оценивалось качество уборки улично-дорожной сети Подробнее