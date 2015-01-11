Ветераны ВОВ получат по 10 тысяч рублей ко Дню Победы

Ветеранам Великой Отечественной войны выплатят по 10 тысяч рублей к 9 Мая. Как сообщает «Российская газета», выплаты россияне получат по указу президента Российской Федерации «О ежегодной денежной выплате некоторым категориям граждан к Дню Победы».

Единовременную выплату получат те жители России и Прибалтики, которые принимали непосредственное участие в Великой Отечественной войне. Деньги будут переданы ветеранам одновременно с пенсией.

По данным пресс-службы Пенсионного фонда России, на выплату претендуют 33,2 тысячи россиян.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/veterany-vov-poluchat-po-10-tysyach-rubley-ko-dnyu-pobedy/