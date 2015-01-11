Шаги к успеху

Новый проект стартовал в театре кукол "Золотой петушок". Его инициатор и вдохновитель Ольга Михайловна Стебунова, руководитель благотворительной программы "Росток" ПАО "ЧТПЗ".

Маленькие театралы, состоящие в организации "Наши дети", будут постепенно погружаться в мир театра кукол. Изучать виды кукол и учиться управлять ими, постигать актерское мастерство и делать первые шаги на сцене.

На совещании с руководителями организации "Наши дети" Светланой Полеевой и Ксенией Федулововй обсудили этапы реализации, программу действий и основные мероприятия.

- Данный проект познакомит наших детей с внутренним миром театра кукол, откроет секреты закулисья и познакомит их с новыми профессиями: декоратор, художник по костюмам, кукловод, сценарист, осветитель. Это интересно и важно для развития детей, – говорит Ксения Федулова.

Шаг к успеху сделан. Проект стартовал. На первую встречу пришли открытые ко всему новому ребятишки и очень позитивные родители. Состоялось важное знакомство с театром. С интересом разглядывали участники проекта макет здания. Для ребят не было сомнений, что театр - это дом сказок, в котором оживают куклы и происходят настоящие чудеса.

Путешествие по театру было виртуальным. Зато все предметы, изготовленные художниками-бутафорами, можно было потрогать руками. Оказывается театральный якорь совсем не тяжелый. А маленький телевизор и кастрюлька - практически невесомые. Деревянный петушок машет крыльями как настоящий, а перышки его сделаны руками мастера-декоратора.

Рассматривая кукол, дети удивлялись тому, что они очень похожи на настоящих. При этом они все разные и неповторимые. Как интересно было узнавать персонажей сказок!

Фото у сцены, самого священного места в театре кукол, стало знаковым. В это воскресенье участникам предстоит побывать на настоящей премьере спектакля «Горшочек каши». Потом состоится встреча с режиссером Дмитрием Ерохиным. А еще театральный сюрприз в подарок.

Каждый ребенок мог сфотографироваться с маленькими, но очень милыми куклами. Они были созданы нашими постоянными зрителями на конкурс «Перчаточная кукла». Какое счастье было на лицах участников проекта, когда они выбирали себе понравившегося персонажа. Каждый ребенок выбрал себе любимую куклу.

Это был настоящий праздник, который не заканчивается! У любознательных и открытых ко всему новому ребят впереди углубленное знакомство с театром кукол, совместная работа над спектаклем. Но об этом мы еще расскажем.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/46730/