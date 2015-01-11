На Южном Урале воздух прогреется до +17

Последняя рабочая неделя апреля 2021-го обещает быть теплой и слегка дождливой – синоптики прогнозирует повышение температуры до плюс 17 и кратковременные осадки.

Во вторник, 27 апреля, по области ночью было еще прохладно, а днем – от плюс 8 до плюс 13. А в среду, 28 апреля, воздух прогреется до 17 градусов тепла, в четверг – до плюс 16.

Все дни будет облачно с прояснениями, ожидаются кратковременные дожди, на юге региона – сильные. Ветер 4-9 м/с, при порывах – до 12-16 м/с.

https://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnom-Urale-vozduh-progreetsya-do-17_136572.html