В Озерске состоялась презентация духовно-просветительской программы «Росток» в 2021 году

В Озерске состоялся круглый стол с участием организаторов и партнеров духовно-просветительской программы «Росток», которая с 2017 года реализуется по инициативе и при финансовой поддержке уроженца Озерска, мецената, почетного гражданина Челябинской области Андрея Комарова

и включает ряд масштабных социокультурных и образовательных мероприятий для детей и подростков. В рамках встречи представители прихода Храма Покрова Пресвятой Богородицы, администрации округа, Культурно-досугового центра, Детской музыкальной школы №1, общественной организации родителей детей-инвалидов «Наши дети» и театра кукол «Золотой петушок» обсудили итоги реализации «Ростка» в 2020 году, а также обменялись идеями по совершенствованию программы в 2021 году.

– Духовно-просветительская программа «Росток» реализуется в Озерске пятый год, создавая уникальную среду для детей и подростков. Ежегодно ее участниками становятся до 5000 человек. Мы рады, что благодаря вовлеченности и живому отклику детей и их родителей формируется запрос на новые форматы и направления программы. Так, в 2021 году мероприятия будут дополнены методиками инклюзивного обучения, а дети и подростки сами станут активными участниками творческих процессов. Благодарим наших партнеров за неравнодушие и поддержку и надеемся, что новые проекты подарят юным озерчанам полезные навыки, знания и незабываемые эмоции, – отметила куратор духовно-просветительской программы «Росток» Ольга Стебунова.

От имени главы Озерского городского округа и своих коллег по депутатскому корпусу участников круглого стола приветствовал заместитель председателя Собрания депутатов округа Андрей Кузнеченков:

– Все инициативы Андрея Ильича Комарова всегда направлены на созидание всего самого доброго и хорошего, что в нас заложено. Энергия и душевные силы, которые вкладывают в проекты специалисты администрации и коллективы муниципальных учреждений – это вложения в наше будущее, в будущее Озерска. В округе много делается для развития и воспитания детей и подростков, а благодаря инициативам нашего дорогого друга и земляка Андрея Ильича по творческому развитию молодёжи осуществляется целый комплекс мероприятий для того, чтобы юные озерчане стали достойными гражданами своей страны. Его помощь всегда качественная, всегда наполнена светлым душевным порывом. Все проекты духовно-просветительской программы «Росток» живые, очень интересные и плодотворные.

Ключевыми в рамках программы «Росток» традиционно станут духовно-просветительские мероприятия, которые знакомят детей и подростков с ценностями и традициями славянской и православной культуры. 2 мая в честь главного христианского праздника Светлой Пасхи состоится спектакль «Звонят, звонят колокола», созданный юными озерчанами в рамках творческой лаборатории. 80 участников программы самостоятельно изготовят декорации и костюмы, разработают музыкальное оформление постановки, а также продемонстрируют навыки хореографического, вокального и актерского мастерства. Кроме того, 14 мая в новом акустическом филармоническом зале Детской музыкальной школы №1 Озерска пройдет пасхальный концерт с участием юных музыкантов «Высокая нота». Ожидается, что зрителями спектакля и концерта станут более 600 человек.

В рамках Дней славянской письменности и культуры для детей и подростков будут организованы обучающие курсы и творческие конкурсы, традиционная ярмарка народных ремесел, а также большой праздничный концерт с участием творческих коллективов Озерска и Детской школы вокальных искусств при Челябинском театре оперы и балета им. М.И. Глинки.

Особое внимание в 2021 году будет уделено инклюзивным программам. Для детей с ограниченными возможностями будут проводиться творческие лаборатории с элементами реабилитационной терапии. Итогом мероприятий станет представление масштабной рождественской постановки «Мир на ладошке», полностью созданной участниками проекта.

Кроме того, в фокусе внимания программы «Росток» - подростковая аудитория. Работа с подростками нацелена на расширение кругозора, духовно-нравственное воспитание, развитие востребованных во взрослой жизни компетенций и навыков. В текущем году для юных озерчан организована летняя программа-интенсив по повышению компьютерной грамотности при партнерской поддержке Российской компьютерной академии ШАГ с 20-летним опытом обучения программированию.

Напомним, в 2020 году в связи ограничениями, вызванными коронавирусной инфекцией COVID-19, программа «Росток» впервые прошла в онлайн-формате. Своевременной в этот период стала акция совместно городским управлением образования, благодаря которой 50 ребят из социально-незащищенных семей получили ноутбуки для полноценного дистанционного обучения. В рамках летних эко-смен в онлайн формате школьники выполняли командные и индивидуальные задания на экологическую тематику, вместе с педагогами-наставниками изучали вопросы глобальных экологических проблем и пути их решения, также в течение года прошли детские творческие конкурсы «Мы встречаем Пасху», «Мир вашему дому» и рождественский фестиваль «Под Вифлеемской звездой».

Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа