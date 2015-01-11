2021-04-30YEKT13:00:00 | Новости Городские новости 1 мая - Праздник Весны и Труда

Примите самые искренние поздравления с Праздником Весны и Труда!

Первомай традиционно несет с собой по-настоящему весеннее настроение, надежды на лучшие перемены, уверенность в мирном, счастливом и стабильном настоящем.

Жители округа всегда умели работать сплоченно, самоотверженно, объединяя усилия для достижения общей цели, понимая, что только труд – активный, творческий, радостный – наполняет жизнь истинным смыслом, гарантирует счастливое будущее детей и спокойную старость родителей.

Уважение к людям труда лежит в основе наших действий и замыслов. Мы выражаем благодарность ветеранам за их трудовой подвиг и верим в молодежь, которая, освоив новые профессии, сможет применить полученные знания на благо общества и своей малой Родины.

Многие проблемы в округе решаются в рамках социального партнерства органов власти, работодателей и профсоюзов. В муниципалитете созданы все необходимые условия для реализации государственной политики в области гражданских инициатив. Наши цели едины, совместными усилиями мы с вами обеспечим достойную жизнь каждому жителю, гарантируем достойное будущее Озерскому городскому округу.

Пусть праздник 1 мая откроет новые горизонты перед вами. Хорошего вам настроения, крепкого здоровья, мира и достатка!

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков.





Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа С.Н.Гергенрейдер.





Уважаемые земляки!

Поздравляю вас с Днем Весны и Труда!

Для Челябинской области этот праздник – один из главных в календаре. Упорный, честный, творческий труд сделал наш регион опорным краем державы, сформировал особый характер южноуральцев. Его высшим проявлением стал трудовой подвиг наших земляков в годы Великой Отечественной войны. С полным правом два наших города – Челябинск и Магнитогорск – носят почетные звания «Город трудовой доблести».

И в XXI веке на Южном Урале по-прежнему крепки трудовые традиции. У нас авторитетные профсоюзы, сильная связка образования, науки и производства, широкое движение студенческих трудовых отрядов. Это надежный фундамент для дальнейшего развития экономики, процветания Челябинской области и благополучия всех ее жителей.

Первомай – праздник тех, кто своими руками создает будущее. В этот весенний день желаю вам, уважаемые земляки, успехов во всех добрых начинаниях, новых профессиональных свершений, мира и взаимопонимания в семьях, счастья и крепкого здоровья!

Губернатор Челябинской области А.Л. Текслер.





Дорогие земляки!

От всего сердца поздравляю Вас с Первым Мая!

Первомай – праздник, объединяющий все поколения жителей России.

Пусть он заряжает Вас силами, вдохновляет на покорение новых вершин, на совершение добрых дел.

В эти праздничные дни мы говорим спасибо ветеранам труда и всем тем, кто сегодня создает будущее Челябинской области, бережно хранит традиции рабочих династий Южного Урала, продолжает их в своей семье, на своих рабочих местах.

Желаю Вам крепкого здоровья, радости, счастья, любви! Пусть Ваши сердца навсегда сохранят тепло Первомая!

Депутат Государственной Думы Владимир Бурматов.

Информация предоставлена: Уважаемые жители Озерского городского округа!Примите самые искренние поздравления с Праздником Весны и Труда!Первомай традиционно несет с собой по-настоящему весеннее настроение, надежды на лучшие перемены, уверенность в мирном, счастливом и стабильном настоящем.Жители округа всегда умели работать сплоченно, самоотверженно, объединяя усилия для достижения общей цели, понимая, что только труд – активный, творческий, радостный – наполняет жизнь истинным смыслом, гарантирует счастливое будущее детей и спокойную старость родителей.Уважение к людям труда лежит в основе наших действий и замыслов. Мы выражаем благодарность ветеранам за их трудовой подвиг и верим в молодежь, которая, освоив новые профессии, сможет применить полученные знания на благо общества и своей малой Родины.Многие проблемы в округе решаются в рамках социального партнерства органов власти, работодателей и профсоюзов. В муниципалитете созданы все необходимые условия для реализации государственной политики в области гражданских инициатив. Наши цели едины, совместными усилиями мы с вами обеспечим достойную жизнь каждому жителю, гарантируем достойное будущее Озерскому городскому округу.Пусть праздник 1 мая откроет новые горизонты перед вами. Хорошего вам настроения, крепкого здоровья, мира и достатка!Уважаемые земляки!Поздравляю вас с Днем Весны и Труда!Для Челябинской области этот праздник – один из главных в календаре. Упорный, честный, творческий труд сделал наш регион опорным краем державы, сформировал особый характер южноуральцев. Его высшим проявлением стал трудовой подвиг наших земляков в годы Великой Отечественной войны. С полным правом два наших города – Челябинск и Магнитогорск – носят почетные звания «Город трудовой доблести».И в XXI веке на Южном Урале по-прежнему крепки трудовые традиции. У нас авторитетные профсоюзы, сильная связка образования, науки и производства, широкое движение студенческих трудовых отрядов. Это надежный фундамент для дальнейшего развития экономики, процветания Челябинской области и благополучия всех ее жителей.Первомай – праздник тех, кто своими руками создает будущее. В этот весенний день желаю вам, уважаемые земляки, успехов во всех добрых начинаниях, новых профессиональных свершений, мира и взаимопонимания в семьях, счастья и крепкого здоровья!Дорогие земляки!От всего сердца поздравляю Вас с Первым Мая!Первомай – праздник, объединяющий все поколения жителей России.Пусть он заряжает Вас силами, вдохновляет на покорение новых вершин, на совершение добрых дел.В эти праздничные дни мы говорим спасибо ветеранам труда и всем тем, кто сегодня создает будущее Челябинской области, бережно хранит традиции рабочих династий Южного Урала, продолжает их в своей семье, на своих рабочих местах.Желаю Вам крепкого здоровья, радости, счастья, любви! Пусть Ваши сердца навсегда сохранят тепло Первомая!Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2021-04-30YEKT13:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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