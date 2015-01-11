Синоптики дали прогноз погоды на Южном Урале в майские праздники

Синоптики дали прогноз погоды в Челябинской области на майские праздники – в отдельные дни она будет почти по-летнему теплой.

Так, если с 1 по 3 мая столбик термометра не поднимется выше 15-16 градусов и возможен небольшой дождь при переменной облачности, то 4 и 5 мая воздух прогреется до 23-24 градусов выше нуля.

В четверг, 6 мая, будет вдвое холоднее – всего 12 градусов и опять небольшой дождь. Но уже на следующий день температура вновь начнет повышаться – плюс 15 в пятницу, 7 мая, плюс 19 – 8 мая и плюс 21 – в День Победы. В последний день выходных, 10 мая, температура вновь немного опустится до 16 градусов.

Ночные температуры будут вдвое-втрое ниже дневных, и колебаться в пределах от плюс 3 до плюс 10. При этом все дни будет ветрено, но скорость ветра будет постепенно убывать – с 15 м/с 1 мая до 8 м/с 9 мая. Усиление начнется 10 мая – 16 м/с, а в первый после праздников рабочий день, 11 мая, скорость ветра достигнет штормовых значений – 21 метр в секунду.

https://dostup1.ru/society/Sinoptiki-dali-prognoz-pogody-na-Yuzhnom-Urale-v-mayskie-prazdniki_136738.html