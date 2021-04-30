Поздравляем со Светлым Христовым Воскресением!

Уважаемые жители Озерского городского округа!
Поздравляем вас с Пасхой - Светлым Христовым Воскресением!
В жизни верующих христиан Пасха - это важное событие. Это светлый праздник, который несет радость, надежду на спасение, победу добра над злом.
Пасха объединяет людей на основе духовных ценностей и пробуждает в нас стремление жить по совести, быть милосердным, помогать тем, кто нуждается в заботе и утешении.
В нашем современном мире мы нередко забываем об истинных ценностях, все больше возвеличивая материальные блага, поэтому этот христианский праздник приобретает особый нравственный смысл.
Пусть Пасха войдет в каждый дом с миром и благоденствием, согреет ваши сердца теплотой общения с родными и близкими, вдохновит на воплощение благородных замыслов и придаст сил для новых свершений.
Желаем вам исполнения всех ваших замыслов и продолжения благих начинаний. Мира, добра и любви!
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков.
Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа