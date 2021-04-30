Отмечаем Первомай и День Победы! На повестке длинные и неожиданные выходные! Отдыхайте, набирайтесь впечатлений вместе с нашей афишей!
Озёрск
Афиша Культурно-досугового центра, посвящённая 9-му мая:
Все праздничные дни, кроме 4-го мая, работают аттракционы Детского парка!
2 мая, воскресенье
11-00, Кукольный театр "Золотой петушок"
"Сказка в подарок" 3+
18-30, Театр драмы и комедии "Наш дом"
Спектакль "Сборная СССР" Никиты Золина переехал в малый зал!
4 мая, вторник
19-00 ресторан ПРО ЗАВТРАКИ на проспекте Победы 14
"ЛЮБОВЬ ЖИВЁТ ТРИ ГОДА", стендап моноспектакль
7 мая, пятница
18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
Уильям Шекспир. "Ромео и Джульетта"
Трагический комикс (16+)
8 мая, суббота
11-00, Кукольный театр "Золотой петушок"
"Маленькие хитрости", 5-7 лет
18-30, Театр драмы и комедии "Наш дом"
Концерт ко Дню Победы. Автор идеи - Заслуженный артист России Николай Скрябин совместно с актёрами театра "Наш дом" вспомнят стихи авторов военных лет, о нежных людях, посмотревшим в глаза войне.
Вход свободный!
19-00 ресторан ПРО ЗАВТРАКИ на проспекте Победы 14
Музыкальный стенд-ап "Греческий салат"
9 мая, воскресенье
18-30, Театр драмы и комедии "Наш дом"
Балет в 2-х действиях "Жизель"
Материал подготовила Александра Лебедева.