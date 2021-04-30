Отмечаем Первомай и День Победы!

В связи с празднованием 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 05.05.2021 г. и 07.05.2021 г. на время проведения репетиций на площади Ленина, в г. Озерске с 10.30 час. до 13.00 час. будет временно перекрыто движение транспортных средств Подробнее