Дорожные работы начнутся в середине мая

В настоящее время завершены конкурсные процедуры и определен подрядчик, который будет производить карточный ремонт – ФГУП ПО «Маяк». С ним заключены муниципальные контракты.
По данным УКСиБ, всего планируется восстановить асфальтовое покрытие на 21 участке общей протяженностью 8,98 км. В числе улиц, где будет выполнен наиболее масштабный ремонт, значатся Монтажников, Матросова, Кыштымская, Промышленная, Парковая (п. Новогорный) и Парковая (г. Озерск), Совхозная (п. Метлино). Заметно улучшится состояние дорожного полотна на Октябрьской, Уральской, Студенческой, Набережной, Строительной, Менделеева, Октябрьской (п. Новогорный), в переулке Советский, на автомобильных дорогах г. Озерск - г. Кыштым и ведущей к СНТ «Южное».
В первую очередь планируется обновить улицу Блюхера и Комсомольский проезд, сюда техника и рабочие выйдут уже 11 мая.
На указанные цели будут потрачены средства областного и местного бюджетов.
Следует отметить, что ремонт автомобильных дорог в округе из года в год стартует, как только открывается строительный сезон – приступают к отпуску сырья асфальтовые заводы и устанавливается благоприятные погодные условия.
Фото из архива 2020 года.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа