2021-05-09YEKT05:00:00 | Новости Городские новости Поздравляем с Днем Победы!

Поздравляем вас с Днем Победы!

Этот великий праздник остается нашей национальной гордостью несмотря на то, что все дальше уходят страшные годы самой тяжелой и кровопролитной в истории человечества войны. Подвиг советского народа, разгромившего фашизм, сумевшего сохранить мирную и свободную страну, - вне времени!

Мы склоняем головы у Вечного огня и помним имена героев, защищавших Отечество на фронте и в тылу. Вечная слава миллионам, кто пал на полях сражений, трудился на грани человеческих сил, был замучен в фашистских застенках, умер от голода в блокаду – не дождался победной весны.

Мы передаем из поколения в поколение правду о Великой Отечественной войне, о мужестве, верности долгу и любви к Родине. 1941-1945 годы - это история освободительной и справедливой борьбы, которая сегодня продолжается в идеологическом противостоянии, и очень важно здесь не сдавать позиции и оставаться достойными наших предков.

Искренняя благодарность - участникам Великой Отечественной войны. Они не просто победили врага и в послевоенное время подняли страну из руин, но сумели укрепить ее обороноспособность, построили наш прекрасный город и химкомбинат «Маяк». К сожалению, этих героев становится все меньше, и тем важнее не забывать свое прошлое и бережно хранить патриотические традиции.

Победа объединяет людей разного возраста и взглядов, она одна на всех, как один на всех дом – наша планета, наше государство, наш Озерский городской округ!

Желаем всем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков.

Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер.

Уважаемые земляки, дорогие ветераны!

Поздравляю вас с Днем Победы!

Великая Отечественная война стала суровым испытанием для нашей страны, жестокой проверкой на прочность и стойкость. Единым фронтом наш народ встал на защиту Родины. Каждый миг на передовой и в тылу велась непрерывная и непримиримая борьба – за мир, свободу и независимость Отечества. Огромный вклад в эту борьбу внесли южноуральцы. Наши земляки отважно сражались на фронтах, выращивали хлеб, лили сталь и ковали броню в тылу, добывали уголь, запускали эвакуированные заводы, лечили раненых. С полным правом Челябинск и Магнитогорск сегодня носят почетные звания городов трудовой доблести, и неслучайно горят Вечные огни по всему Южному Уралу.

9 мая 1945 года навсегда останется в истории и памяти нашего народа как день великого триумфа, бесспорной и окончательной победы над фашизмом. Низкий поклон героям-фронтовикам и труженикам тыла, отстоявшим страну и подарившим нам радость мирной жизни. Вечная память павшим в этой страшной войне.

В День Великой Победы я желаю всем южноуральцам, всем нашим ветеранам счастья, благополучия и долгих лет жизни.



Губернатор Челябинской области

А.Л. Текслер.

Дорогие земляки!

Уважаемые ветераны!

Поздравляю вас с праздником Победы в Великой Отечественной войне!

Этот день навсегда останется вершиной героизма в истории нашего народа, нашей Родины, нашего родного края. Это памятник отваге, мужеству, самоотверженному труду тысяч южноуральцев, отдавших жизни за мир и счастье своих детей, внуков и правнуков!

Южный Урал сыграл особую роль в приближении Победы, и сегодня южноуральские города заслуженно встречают этот великий праздник в гордом звании «Город трудовой доблести».

Мы бережно храним черно-белые фотографии наших родных, ушедших на фронт, ковавших Победу в тылу, строивших наши города. Девятого мая мы будем идти вместе с ними в одном Бессмертном полку, неся вечную память о них в своих сердцах.

Низкий поклон и безмерная благодарность нашим дорогим ветеранам, освободившим мир от фашизма, труженикам тыла, ковавшим Победу и шедшим на завод как на фронт, детям войны, на чью долю выпали суровые, совсем не детские испытания!

Мы никогда не забудем тех, кто подарил нам свободу и кому мы обязаны жизнью!

От всего сердца желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой!

С праздником! С Днем Великой Победы!

С уважением, депутат Государственной Думы РФ Владимир Бурматов.

Информация предоставлена: Уважаемые жители Озерского городского округа!Поздравляем вас с Днем Победы!Этот великий праздник остается нашей национальной гордостью несмотря на то, что все дальше уходят страшные годы самой тяжелой и кровопролитной в истории человечества войны. Подвиг советского народа, разгромившего фашизм, сумевшего сохранить мирную и свободную страну, - вне времени!Мы склоняем головы у Вечного огня и помним имена героев, защищавших Отечество на фронте и в тылу. Вечная слава миллионам, кто пал на полях сражений, трудился на грани человеческих сил, был замучен в фашистских застенках, умер от голода в блокаду – не дождался победной весны.Мы передаем из поколения в поколение правду о Великой Отечественной войне, о мужестве, верности долгу и любви к Родине. 1941-1945 годы - это история освободительной и справедливой борьбы, которая сегодня продолжается в идеологическом противостоянии, и очень важно здесь не сдавать позиции и оставаться достойными наших предков.Искренняя благодарность - участникам Великой Отечественной войны. Они не просто победили врага и в послевоенное время подняли страну из руин, но сумели укрепить ее обороноспособность, построили наш прекрасный город и химкомбинат «Маяк». К сожалению, этих героев становится все меньше, и тем важнее не забывать свое прошлое и бережно хранить патриотические традиции.Победа объединяет людей разного возраста и взглядов, она одна на всех, как один на всех дом – наша планета, наше государство, наш Озерский городской округ!Желаем всем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, счастья и благополучия!Уважаемые земляки, дорогие ветераны!Поздравляю вас с Днем Победы!Великая Отечественная война стала суровым испытанием для нашей страны, жестокой проверкой на прочность и стойкость. Единым фронтом наш народ встал на защиту Родины. Каждый миг на передовой и в тылу велась непрерывная и непримиримая борьба – за мир, свободу и независимость Отечества. Огромный вклад в эту борьбу внесли южноуральцы. Наши земляки отважно сражались на фронтах, выращивали хлеб, лили сталь и ковали броню в тылу, добывали уголь, запускали эвакуированные заводы, лечили раненых. С полным правом Челябинск и Магнитогорск сегодня носят почетные звания городов трудовой доблести, и неслучайно горят Вечные огни по всему Южному Уралу.9 мая 1945 года навсегда останется в истории и памяти нашего народа как день великого триумфа, бесспорной и окончательной победы над фашизмом. Низкий поклон героям-фронтовикам и труженикам тыла, отстоявшим страну и подарившим нам радость мирной жизни. Вечная память павшим в этой страшной войне.В День Великой Победы я желаю всем южноуральцам, всем нашим ветеранам счастья, благополучия и долгих лет жизни.Дорогие земляки!Уважаемые ветераны!Поздравляю вас с праздником Победы в Великой Отечественной войне!Этот день навсегда останется вершиной героизма в истории нашего народа, нашей Родины, нашего родного края. Это памятник отваге, мужеству, самоотверженному труду тысяч южноуральцев, отдавших жизни за мир и счастье своих детей, внуков и правнуков!Южный Урал сыграл особую роль в приближении Победы, и сегодня южноуральские города заслуженно встречают этот великий праздник в гордом звании «Город трудовой доблести».Мы бережно храним черно-белые фотографии наших родных, ушедших на фронт, ковавших Победу в тылу, строивших наши города. Девятого мая мы будем идти вместе с ними в одном Бессмертном полку, неся вечную память о них в своих сердцах.Низкий поклон и безмерная благодарность нашим дорогим ветеранам, освободившим мир от фашизма, труженикам тыла, ковавшим Победу и шедшим на завод как на фронт, детям войны, на чью долю выпали суровые, совсем не детские испытания!Мы никогда не забудем тех, кто подарил нам свободу и кому мы обязаны жизнью!От всего сердца желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой!С праздником! С Днем Великой Победы!Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2021-05-09YEKT05:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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