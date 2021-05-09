Май 2021 года: Великой Победе посвящается…

Всенародно любимый праздник в этом году прошел в обычном формате, хотя и с некоторыми ограничениями в связи с коронавирусной инфекцией.
Военнослужащие 93-й Ордена Красной Звезды дивизии войск национальной гвардии Российской Федерации провели парад, которым командовал генерал-майор Андрей Никул. Состоялся смотр строя и песни, мимо трибуны прошла современная военная техника, которой располагают подразделения озерской дивизии. За всем происходящим с огромным интересом наблюдали тысячи людей.
С приветствием к озерчанам обратились глава округа Евгений Щербаков, командир воинского формирования и председатель Совета ветеранов округа Иван Гашев. Минутой молчания почтили присутствующие на площади память героев, отдавших жизнь за Родину: мы верим и знаем, что сегодняшнее и будущее поколение никогда не допустят, чтобы повторилась такая страшная и бесчеловечная война.
После торжественной части праздничная агитбригада гарнизонного клуба (начальник - капитан Игорь Савчук) в составе военнослужащих соединения и членов их семей, а также военного духового оркестра (дирижер - майор Алексей Донской) порадовали жителей округа музыкально-театральной постановкой. Во время выступления прозвучали стихи и песни военных лет, сопровождавшиеся хореографическими номерами образцового коллектива народного танца «Зарево» (руководители - Владимир и Яна Садилкины).
В этот день агитбригада поздравила с Днем Победы жителей Озёрского городского округа в сквере им. Логинова, на бульваре Гайдара и в поселке Метлино. Зрители пели знакомые песни, благодарили участников концерта аплодисментами и добрыми словами, вальсировали под звуки духового оркестра.
Артистам особенно запомнился концерт в поселке Метлино, где их встретили, в буквальном смысле слова, с хлебом и солью, а проводили нескончаемыми бурными аплодисментами.
Вечером 9 мая в честь Дня Победы в Озерске был дан яркий 240-залповый салют.
Фото Владимира Беляева.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа