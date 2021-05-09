Более четырех тысяч жителей Озерского городского округа уже проголосовали за объекты благоустройства на 2022 год

Идет третья неделя голосования на платформе 74.gorodsreda.ru. Более четырех тысяч озерчан уже сделали выбор, какие общественные территории должны быть благоустроены в 2022 году.

За объекты благоустройства в Челябинской области проголосовали триста тысяч южноуральцев.

Самые активные граждане живут в Челябинске, за понравившиеся дизайн-проекты проголосовали уже более 41 тысячи человек. 27 тысяч магнитогорцев решают, какой сквер преобразится в следующем году, – «Трех поколений», «Спортивный», сквер им. П.И. Чайковского или им. Космонавта П.Р. Поповича. Большинство горожан (11 656 человек) отдали голоса скверу «Трех поколений». Активно и единодушно голосуют жители Южноуральска. Из 15,5 тысяч голосов 14 тысяч отданы общественной территории улицы Спортивной (от улицы Победы до улицы Парковой) и улицы Победы (от улицы Спортивной до улицы Мира).

«В каких-то территориях очень четко видны предпочтения жителей, они голосуют практически единогласно, где-то же разворачивается нешуточная «борьба». Итоги голосования сейчас предсказать невозможно, показатели меняются каждый день, каждый голос имеет значение», – отметил министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Юлий Элбакидзе.

В Озерском городском округе на сегодняшний день лидирует сквер на площади им. В. Б. Броховича.

Голосование на платформе продлится до 30 мая. В нем могут принять участие все граждане старше 14 лет. Проекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в список для благоустройства на следующий год. Проголосовать можно несколькими способами: непосредственно на платформе, авторизовавшись через личный кабинет на сайте Госуслуг или по номеру телефона, а также с помощью волонтеров.

В будни волонтеры вас ждут с 14:00 до 16:00 по ул. Свердлова, 42 (МБУ «ЦКиДМ»).

В выходные с 16:00 до 18:00 по ул. Свердлова, 42 (МБУ «ЦКиДМ») и по ул. Дзержинского, 35А (ТК Фестиваль).

Источник: https://pravmin.gov74.ru

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/46910/