Южноуральцев предупредили об аномальной жаре

Южноуральцев предупредили о наступающей жаре.

По данным Челябинского Гидрометцентра, 13-14 мая местами, 15-17 мая в большинстве районов области ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами выше климатической нормы на 7 градусов и более.

Сегодня ночью столбики термометров покажут плюс 5-10, в низинах до плюс 1-го. Днем 13 мая воздух на Южном Урале прогреется до 24-29 градусов выше нуля. Будет малооблачно, без осадков. Ночью синоптики обещают неустойчивый ветер со скоростью 1-6 м/с, днем северо-западный – 5-10 м/с.+

В пятницу, 14-го, будет плюс 31 градус, а на следующий день еще жарче – плюс 33.

https://dostup1.ru/society/Yuzhnouraltsev-predupredili-ob-anomalnoy-zhare_136946.html