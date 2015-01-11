В Озерске открылась выставка из запасников Аркаима

Директор музея Антон Наумов поприветствовал первых посетителей экспозиции.
- Идея этой выставки возникла ещё в августе прошлого года, по завершении первой выставки, посвященной стране городов, было решено посвятить ее целиком тематике древней гончарной посуды, - отметил руководитель музея.
Далее вниманием посетителей музея завладел кандидат философских наук, сотрудник музея-заповедника «Аркаим» Федор Петров:
- Бронзовый век стал тем веком, когда керамика очень ярко оказалась представлена не только в качестве сосудов, но и в качестве материала для орудий, технологического материала. Керамика как таковая – это первый искусственный материал, созданный человечеством. Сейчас нас привычно окружают искусственные материалы. Керамику нельзя получить, просто занимаясь обжигом глины, для этого нужно провести ряд технологических операций. Керамика бронзового века особенно интересна среди огромного массива древней керамики: она сделана тщательно, красиво, нестандартно, с орнаментами и украшениями.
Федор Петров подробно и красочно рассказывал о керамических сосудах, о памятниках бронзового века, где были найдены экспонаты, возраст которых насчитывает 3,5 - 4 тысячи лет. По словам Федора Николаевича, каждый из сосудов отражает один из важнейших аспектов древней культуры, все они – «золотой фонд» керамики эпохи бронзы Зауральской степи.
Выставка «Керамика: искусство и ремесло эпохи бронзы» будет интересна не только специалистам, но и всем интересующимся древней историей нашего края. Экспозиция продлится до начала июля.
Время работы Озерского городского музея: пн.-чт. с 10.00 до 19.00; пт. с 10.00 до 18.00; сб. с 10 до 16.00, выходной – воскресенье.
Вход свободный.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа