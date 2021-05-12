Новости недели с Александрой Лебедевой (12.05.2021 г)

Прокуратура Каслей утвердила обвинительное заключение на местного жителя по уголовному делу о браконьерстве с крупным ущербом – ему грозит крупный штраф или лишение свободы на срок до пяти лет Подробнее
В рамках духовно-просветительской программы, созданной по инициативе и при финансовой поддержке известного озерского мецената Андрея Комарова в театре кукол "Золотой петушок" действует новый проект «Шаги к успеху» Подробнее
В этом году в Озерском городском округе проходила традиционная праздничная акция «Подарки ветеранам»: депутаты Собрания и «Волонтеры Победы» поздравляли участников Великой Отечественной войны Подробнее