На 2-х участках трассы М-5 в Челябинской области вводятся ограничения

В Челябинской области на двух участках федеральной трассы М-5 «Урал» вводятся ограничения движения – они будут действовать с 17 мая по 20 сентября.

Ограничения коснутся участка км 1754 – км 1763 в районе Златоуста, где появится реверсивное движение, и участка км 1860 – км 1871 на выезде из Челябинска в сторону Уфы, движение по которому будет осуществляться по одной полосе правого проезда. Все ограничения вызваны работами по устройству защитных слоев автодороги.

Дорожники просят водителей заранее планировать маршрут движения с учетом ремонтных работ, а также использовать приложения, информирующие о ситуации на дороге в режиме реального времени.

Круглосуточная дежурно-диспетчерская служба ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63 и многоканальный 8-800-300-38-74 (звонок бесплатный).

https://dostup1.ru/society/Na-2-h-uchastkah-trassy-M-5-v-Chelyabinskoy-oblasti-vvodyatsya-ogranicheniya_136984.html