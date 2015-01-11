Врач рассказала, как пережить аномальную жару в Челябинской области

В Челябинской области воцарилась аномальная жара. Жителям региона напоминают о правилах поведения при высокой температуре воздуха. Советы по выживанию в пекло дала заведующая отделением кардиологии № 2 Челябинской областной клинической больницы Тамара Вялова.

Из рациона рекомендуют исключить жирную, острую и соленую пищу, компоты, газированные напитки и соки.

Врач рекомендует пить теплый зеленый или черный чай. Перекусывать лучше всего фруктами, овощами, бульонами и сильно разваренными кашами.

«Необходимо пить малыми глотками воду без газа. Людям весом более 80 килограммов нужно выпивать до 2,5—3 литров в сутки. Тем, кто весит менее 80 килограммов, — до 1,5—2 литров. При сердечной недостаточности, хронической одышке, отеках ног — до 1,5 литра в сутки, не залпом»,

— отмечает Тамара Вялова.

Кроме того, пережить жару поможет обтирание прохладным мокрым полотенцем, а также теплый душ. Также необходимо делать влажную уборку помещений.

Южноуральцам напоминают о том, что нужно следить за своим здоровьем, принимать лекарства при хронических заболеваниях, также следить за стулом, чтобы исключить интоксикацию организма при запорах.

Напомним, аномальная жара в Челябинской области продержится еще несколько дней.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/vrach-rasskazala-kak-perezhit-anomalnuyu-zharu-v-chelyabinskoy-oblasti/