Афиша на жаркий майский уикенд!

Самим странно, что пишем это...но из-за аномальной жары в середине мая в Озёрске отменены несколько мероприятий! Но, даже несмотря на это, афиша полна событий!

Пятница, 14-ое мая

Городской музей

14 мая в зале №1 городского музея открылась новая выставка «Оружие сквозь века», посвящённая развитию оружия и военного дела с древности до наших дней.

Идея выставки родилась в ходе общения с озерскими энтузиастами Дмитрием Титеевым (клуб реконструкции и моделирования «Вепрь») и Олегом Власовым (военно-исторический клуб «Восточный отряд»). Все дети когда-то играют в войну, но интерес к военному делу прошлого иногда перерастает в нечто более серьёзное.

Также в в эти выходные в музее:

выставка «Керамика: искусство и ремесло эпохи бронзы», любезно предоставленная Областным государственным учреждением культуры «Челябинский государственный историко-культурный заповедник «АРКАИМ».

18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Яма"

Бабий message (18+)

19-00 ДК "Строитель"

Концерт «ProROCK» .С участием Рок-групп «Ораторское Искусство» , «Против Ветра» и «Призрак Гас».

Суббота, 15-ое мая

10-00 База УРСа, улица Монтажников

Экодвижение КПИ ПО Маяк проводит уборку территории вдоль забора базы УРСа по ул. Монтажников! Давайте вместе сделаем город чище!

Сбор в 10.00 около зелёного быка (магазин Уральская фабрика мяса)

11-00 Театр кукол "Золотой петушок"

ЗАКРЫТИЕ 69 ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА!

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ

15 мая весь мир будет отмечать День семьи.

В круговороте неотложных домашних дел и суматошной работы, мы порой забываем о самом главном – о своей семье. А ведь очень важно проводить время в кругу родных и близких. Совместное время пребывания сплачивает, сближает, помогает понять друг друга.

Можно, конечно, поехать на природу. Садовые дела затягивают взрослых, да и детей приучают к труду. Но... если у вас есть альтернативное предложение, надо обязательно воспользоваться им!

12-00 Детская библиотека

Скоро, скоро во всех дворах заколосятся одуванчики, полетят отважные парашютики по белу свету! А хозяйка наших Семейных посиделок Лариса Волкова ждет в гости мам, пап, бабушек и дедушек (конечно, вместе с детьми