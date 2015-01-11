Минимальный набор продуктов в Челябинской области подорожал на 8%

Стоимость минимального набора продуктов питания увеличилась с начала года в Челябинской области на 8,4%. Сумма в апреле составила 4 734,2 рубля. Самые высокие цены — в Челябинске (4 887,8 рубля), с января они выросли на 8,9%, сообщает пресс-служба Контрольно-счетной палаты региона.

В минимальный набор продуктов питания входят хлеб, макароны, крупы, бобовые, овощи, свежие фрукты, сахар и кондитерские изделия, мясо, рыба, молочные продукты, яйца и масло.

Самый дешевый продуктовый набор — в Магнитогорске (4,5 тыс. рублей). При этом рост цен в этом году был самым высоким в регионе, стоимость там увеличилась на 11%. Меньше всего минимальный набор продуктов питания подорожал с начала года в Миассе (+6,3%).

В Челябинской области продолжает расти индекс потребительских цен. По данным Челябинскстата на апрель 2021 года, стоимость товаров и услуг в регионе увеличилась на 5,1% к аналогичному периоду прошлого года. Стоимость непродовольственных товаров увеличилась на 5,8%. Услуги в апреле обходились южноуральцам дороже на 2,9%, чем год назад.

https://www.1obl.ru/news/ekonomika/minimalnyy-nabor-produktov-v-chelyabinskoy-oblasti-podorozhal-na-8/