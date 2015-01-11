Озерский Театр кукол принял участие в фестивале «23 Дня до Победы»

Этот фестиваль проводит Министерство Обороны РФ, Союз театральных деятелей России и Центральный академический театр Российской Армии.

Почему именно 23 дня? В 1945 году, с 16 апреля по 8 мая проходила «Берлинская наступательная операция». Красная армия заняла Берлин и Германия безоговорочно капитулировала.

76 лет спустя театры всей страны сыграли на своих сценах спектакли о Великой Отечественной войне и Победе.

Театр кукол «Золотой петушок» показал в рамках фестиваля спектакль «...а я не верю похоронке...». На нем побывали постоянные театральные зрители из лицея №39, школ №№30, 25, 27, 29, 24 и 38. Старшеклассники смотрели с большим вниманием, были мгновения звенящей тишины в зрительном зале. А когда прозвучала песня «День Победы» все встали и очень долго аплодировали.

На вопрос понравился ли спектакль, один из ребят, лет пятнадцати, ответил: «Да, очень! Очень! Но о войне можно говорить жестче!»

Спектакль необычный... О тех, кто не вернулся с войны. Погибает солдат. Погибает, успев отправить домой письмо. А следом летит похоронка. Ребенок не верит, что отца больше нет, и продолжает писать ему письма...

Когда Бориса Макарова, заслуженного артиста России попросили назвать свой любимый спектакль, он ответил:

- Лучшим спектаклем я считаю «Похоронку», которую я обожаю просто....

Это спектакль ассоциация... О чем могут рассказать старые вещи, забытые на чердаке?

Неказистый чайник времен войны умеет танцевать. Старые железные кружки помнят победный марш. Солдатская шинель вальсирует со старомодным платьем...

Маленькие пожелтевшие листочки – старые письма, шепчут детским голосом: «Папа, возвращайся! Я не верю похоронке..»

Наталья Демидова, театральный критик, посмотрев однажды спектакль написала: «О войне ставят много спектаклей и всегда с душой и большой отдачей. Война глазами детей, пишущих письма своим погибшим отцам трогает до слез. Ведь те дети - это наши родители».

Театр получил Диплом за участие во Всероссийском театральном фестивале «23 Дня до Победы». Но самая главная оценка – мнение наших постоянных зрителей.

Преподаватель школы №30 Нина Ивановна Борисенкова написала:

«Накануне праздника Победы, обучающиеся школы 30 посетили спектакль «…а я не верю похоронке…». Война. На войну ушли солдаты, но не все вернулись с фронта. А каждого дома кто – то ждал. Ждали любую весточку, письма, ждали возвращения с фронта и верили, что дождутся. Вот только кончится война и вернется солдат.

Этой постановкой удалось показать переживания жены и сына, которые ждали и верили, что жив солдат и вернется обязательно домой. Пришла похоронка, но сын не верил, что погиб отец. Всю войну ждал возвращения.

Зрители переживали вместе с героями за солдата. Обстановка на сцене и спецэффекты создали атмосферу суровых военных лет. А поэтические образы и преобразования обычных предметов (чайников, кружек, платков и др.) усиливали понимание этой сложной темы.

Каждый из детей запомнил свой момент в спектакле, но каждый понял, что любая война – это разрушения, смерть и слезы ближних. Все должны помнить об этом и стремиться к миру, мирному существованию разных народов и стран».

Режиссер-постановщик спектакля - заслуженный артист РФ Борис Макаров (С.- Петербург)

Художник-постановщик - Ольга Гончарова (С.- Петербург)

Музыкальное оформление - Сергей Гальперин

В ролях: Светлана Трофимова-Ерохина, Сергей Гальперин, Екатерина Замула, Роман Соловьев, Дмитрий Ерохин, Игорь Шестаков, Регина Филимонцева, Игорь Филимонцев, Алена Максимова.

Фото Владимира Чиркова.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/47016/