Накануне отмечался всемирный День музеев!

22 июля 2015 года в преддверии 68 - ой годовщины со дня создания Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск для посетителей распахнул двери музей, побывав в котором можно познакомиться с историей озерской полиции. Торжественному церемониалу предшествовало много лет кропотливой работы. Стражи порядка встречались с ветеранами, вели фото и видеосъемку значимых событий, собирали ценные артефакты.

На открытии музея собрались руководители подразделений полиции, ветераны МВД, представители Администрации Озерского городского округа и Общественного совета при УМВД. Начальник Управления Сергей Ревякин и полковник юстиции в отставке Николай Клюев перерезали традиционную алую ленту.

В экспозициях музея размещены фотографии, стенды с информацией, стеклянные витрины со старинными предметами, документы, награды, рабочие инструменты сотрудников различных подразделений, размещена композиция, представлявшая рабочее место милиционера 70 годов прошлого века и милицейский мотоцикл «Урал», всего около 1500 экспонатов. Помимо этого в музее реализована возможность на большом экране просмотр медиафайлов.

Музей УМВД России по ЗАТО г. Озерск является площадкой для проведения значительной части мероприятий, направленных на патриотическое воспитание как молодых сотрудников органов внутренних дел, так и гражданской молодёжи Озерского городского округа. Экскурсии проводит председатель Совета ветеранов при УМВД майор милиции в отставке Сергей Серухин. Всех посетителей Сергей Петрович знакомит с историей правоохранительных органов, приглашает ветеранов МВД, действующих сотрудников, где от первых лиц посетители могут услышать, как раскрывались имевшие широкий резонанс преступления, узнать о самоотверженности и героизме сотрудников правоохранительных органов, познакомиться с экспонатами музея и сделать фото на память.