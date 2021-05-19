Летом на Южном Урале пройдут 20 фестивалей

В Челябинской области этим летом ожидается проведение 20 различных фестивалей – мероприятия состоятся при существующей ситуации с коронавирусом.

Сезон уличных мероприятий откроет 25 мая II Ленд-арт-фестиваль «Острова», который пройдет до 6 июня на Ершовых островах на озере Сунгуль. В Кыштыме 26 мая состоится фестиваль «Мой Белый дом-2021», который будет посвящен советской эпохе.

Одной из визитных карточек Южного Урала является Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества. В 2021 году он пройдет в 28-й раз с 18 по 20 июня в Пластовском районе близ села Демарино.

«Бажовский фестиваль – это не просто ярмарка. В нем участвуют мастера традиционных промыслов, которые с нуля, без использования промышленных заготовок изготавливают эксклюзивные вещи и в рамках мастер-классов обмениваются освоенными технологиями», – подчеркнула директор Челябинского государственного центра народного творчества Оксана Громова.

Одним из мероприятий Бажовского фестиваля станет хоровод, в котором будут участвовать 4-5 тыс. человек в народных костюмах. Заводить его будут лучшие любительские и профессиональные творческие коллективы региона. Те, у кого не получиться присутствовать на фестивале лично, смогут следить за трансляциями в социальных сетях.

На 17-18 июля запланирован 5-й Бушуевский фестиваль. Местом проведения выбран Златоуст. Как рассказала директор АНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области» Диана Малышева, будут предусмотрены три направления: металл, дерево и огонь.

«На фестивале можно будет увидеть не только невероятной красоты выставочные образцы, но и обработку дерева, металла – удивительный процесс рождения произведений искусства. Кроме этого, сейчас ведутся переговоры об участии в Бушуевском фестивале звезд российской эстрады: певицы Варвары и вокального ансамбля “Песняры”», – рассказала Диана Малышева.

Ряд традиционных фестивалей проведет заповедник «Аркаим». Там 13 июня в 5-й раз состоится фестиваль исторической реконструкции «Пламя Аркаима». В этом году он будет посвящен Бронзовому веку, гостям предложат освоить древние технологии расщепления камня, росписи жилищ, гончарного и ювелирного дела, металлургии, кулинарии. Затем 9-11 июля состоится 15-й фольклорно-этнографический фестиваль евразийских народов «Аркаим», а 14 августа – 3-й фестиваль традиционной кухни народов Южного Урала «Крынка».

Знаменитый Ильменский фестиваль пройдет в ГЛК «Солнечная долина» с 25 по 27 июня. Ежегодно он собирает до 20 тыс. гостей.

Уже осенью, 18-19 сентября, в Верхнем Уфалее состоится фестиваль колокольных звонов «Уфалейский благовест». В это время в городе будут установлены придвижные звонницы, у которых звонари из разных регионов проведут мастер-классы для всех желающих. По словам директора МБУК Верхнеуфалейского городского округа «Историко-краеведческий музей» Светланы Агафоновой, фестиваль имеет духовно-нравственную направленность и будет особенно интересен семьям с детьми.

https://dostup1.ru/society/Letom-na-Yuzhnom-Urale-proydet-20-festivaley_137218.html