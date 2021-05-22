Один из главных ресурсов развития - объединение

На прошлой неделе с 20 по 22 мая в КСК «Лидер» проходил открытый традиционный турнир по художественной гимнастике на "Кубок Главы Озерского городского округа". Посоревноваться в Озерск приехали около трёхсот спортсменок. Подробнее