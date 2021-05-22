Один из главных ресурсов развития - объединение

Основную цель встречи обозначил начальник Управления экономики администрации ОГО Александр Жмайло:
- Круглый стол проводится с целью обмена полезной информацией и мнениями, установления связей, которые позволят в дальнейшем объединиться представителям деловой среды. По мнению ведущих экономистов страны, именно агломерация – единственный ресурс для развития регионов и бизнеса. Надеюсь, наша встреча даст дополнительный стимул для расширения сотрудничества.
С приветственным словом к собравшимся обратился инициатор круглого стола – генеральный директор ЗХТО Равиль Сафаров. Он поздравил коллег с наступающем Днем российского предпринимательства, подчеркнул важность задач, которые решают многочисленные ИП, ООО, ЗАО, самозанятые граждане в Озерском, Снежинском и Кыштымском городских округах, а также предложил активнее обсудить актуальные проблемы бизнеса.
На мероприятие были приглашены представители федеральных структур, которые выступили с докладами по своим темам, и органов местного самоуправления.
Начальник МИФНС №3 г. Кыштым Алексей Сумин рассказал об изменениях налогового законодательства в 2021 году, типичных ошибках и рисках налогоплательщиков, практике решения споров между налоговыми органами и налогоплательщиками. Помощник прокурора ЗАТО г.Озерск Надежда Капленко сообщила, как органы прокуратуры ведут деятельность по обеспечению законных интересов бизнеса и формированию благоприятного делового климата. Директор департамента сопровождения инвестиционных проектов в Челябинской области – Территории бизнеса Антон Гугнин проинформировал о режиме работы «одного окна» и мерах поддержки субъектов МСП в регионе. Менеджер Департамента привлечения Павел Николаев презентовал Фонд развития предпринимательства и перечислил меры господдержки предпринимательства в Челябинской области.
В ходе круглого стола из зала в адрес присутствующих специалистов прозвучали острые вопросы, связанные с практикой предпринимательства, состоялась небольшая дискуссия о том, достигает ли государственная поддержка цели, и действительно ли местные предприниматели более инертны при внедрении инноваций, чем их коллеги с «большой земли».
Завершился круглый стол индивидуальными консультациями экспертов и экскурсией на ряд частных производств Озерского городского округа.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа