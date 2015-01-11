Южноуральцев ждет геомагнитная буря

В ближайшие дни на Земле ожидается умеренная геомагнитная буря – сообщается, что в минувшие выходные в центре солнечного диска произошло несколько вспышек класса С и М, некоторые из которых сопровождались выбросами корональной массы.

Синоптики Национального управления океанических и атмосферных исследований США прогнозируют, что 26 мая можно ожидать умеренную геомагнитную бурю G2 (Kp=6), связанную с прибытием одного из этих выбросов.

Эти расчеты подтверждают специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца. «По некоторым оценкам, крупнейший за последние годы всплеск солнечной активности, регистрируется на нашей звезде в течение последних нескольких дней. Пик его пришелся на 22 и 23 мая, когда за двое суток было зарегистрировано 17 солнечных вспышек, в том числе три вспышки класса M – предпоследний по силе класс солнечных вспышек, предшествующий вспышкам высшей мощности балла X. До этого за 4,5 месяца года средствами слежения было зарегистрировано менее 40 солнечных вспышек, включая лишь две вспышки уровня M», – говорится в сообщении ФИАН.

Согласно модельным расчетам первое соприкосновение выброшенных солнечных масс с Землей произойдет около 10 вечера в среду 25 мая, что вызовет первые возмущения магнитного поля. Наиболее плотное ядро выброса достигнет Земли утром 26 мая (около 4.00 мск). Именно в этот период прогнозируются магнитные бури продолжительностью от 3 до 6 часов. В целом, возмущенное состояние магнитного поля может сохраниться до конца дня 26 мая. После этого поле должно стабилизироваться и вернуться в невозмущенное состояние.

Несмотря на достаточно большую продолжительность, амплитуда магнитных бурь ожидается незначительной и не превысит 2-го уровня по 5-балльной шкале. Ученые связывают это, в том числе, с тем, что направление выброса масс было слегка смещено от направления на Землю, и касание с планетой произойдет на периферии выброса, что «заметно смягчит силу удара».

https://dostup1.ru/society/Chelyabintsev-zhdet-geomagnitnaya-burya_137350.html