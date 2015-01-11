Пусть каждый ребенок будет найден: во всем мире отмечают День пропавших детей

25 мая именовано Международным днем пропавших детей. Традиционно в этот день весь мир зажигает свечи в сумерках как символ светлой памяти и потери, вспоминая юных жителей нашей планеты, которые пропали и не вернулись домой.

У их родителей до сих пор разрываются сердца, а поисковые отряды не сдаются даже тогда, когда, кажется, надежды уже нет. Корреспондент ИА «Первое областное» поговорила с координаторами поисковых отрядов «Легион-СПАС» и «ЛизаАлерт» в Челябинской области и узнала, сколько детей ежегодно пропадает в нашем регионе и в чем заключается сложность их поиска.

Неумолимая статистика

По данным поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», ежегодно в Челябинской области теряется 80 и более детей. В 2020 году волонтерам поступило 97 заявок на поиск несовершеннолетних южноуральцев, за пять месяцев этого года — уже 44. К счастью, почти все поиски завершились благополучно. В 2020 году был зарегистрирован один смертельный случай.

Поиск детей и трудности, возникающие на пути волонтеров

Как правило, на все «детские» заявки поисковики реагируют мгновенно: по словам пресс-секретаря «ЛизаАлерт» Василия Ганина, время здесь играет ключевую роль.

«Оперативно начинается обзвон группой коротких прозвонов и репостов, собирается штаб, поисковики. Печатаются и расклеиваются ориентировки и многое другое. Работа по поиску ведется быстро и проходит масштабно»,

— отмечает Ганин.

Татьяна Гроза, координатор поискового отряда «Легион-СПАС», подтверждает, что в таких ситуациях каждая минута на счету, однако каждый поиск требует индивидуального подхода и осмысления.

«Например, дети-дошкольники могут заиграться, уйти с привычной территории и потеряться нечаянно. А подросток уходит намеренно, у него есть причина и, может быть, даже цель»,

— сообщила координатор.

И если в первом случае ребенка будут искать неподалеку от места его пребывания, то во втором случае неизвестно, в каком направлении мог отправиться подросток, и выяснить его местонахождение хотя бы примерно обычно непросто.

«Бывает, трудность связана с нежеланием подростка быть найденным, он будет прятаться, убегать. Трудность может возникнуть даже на этапе подачи заявки, когда сообщаемые сведения о ребенке неверны или искажены. Большую роль играет и среда поиска: если это, например, лесной массив, то тут всегда требуется много людей, и остро сказывается нехватка волонтеров»,

— добавляет Татьяна Гроза.

Многое зависит и от того, здоров ребенок или имеет ограниченные возможности. Как правило, здоровые дети подвижны и любопытны, они могут уйти в гости к новым друзьям, не сообщив об этом родителям, или заблудиться, выслеживая, куда идет кошка или летит бабочка. Другое дело — особенные дети: они непредсказуемы и могут просто отправиться в неизвестном направлении.

Кроме того, по словам Василия Ганина, зачастую родители потерявшегося ребенка поздно обращаются в полицию или поисково-спасательный отряд и сначала ищут его своими силами. Заявки на поиск поступают преимущественно в ночное время, когда родители понимают, что самостоятельный поиск не дал результатов. А в это время непросто как распечатать ориентировки, поскольку типографии закрыты, так и найти очевидцев, которые могли видеть разыскиваемого ребенка.

Среднее время поисков — сутки

Пресс-секретарь поисково-спасательной службы «ЛизаАлерт» Василий Ганин сообщает, что в среднем на поиски ребенка уходит около суток. Татьяна Гроза уточняет, что здесь многое зависит от возраста ребенка. Так, дошкольников и учеников начальных классов обычно находят за несколько часов. Поиски подростков могут продолжаться до трех дней, поскольку они могут «залечь на дно».

Предупрежден — значит вооружен

В День пропавших детей обычно вспоминают тех, кого не смогли найти, а также тех, кто трагически погиб. По всему миру на остановках общественного транспорта, в крупных торговых центрах размещаются информационные стенды с фотографиями ненайденных детей, проходят различные просветительские акции, несовершеннолетним раздают буклеты с информацией о том, как вести себя с незнакомыми людьми или в тех случаях, когда дорога домой неизвестна.

Кроме того, этой весной в рамках Президентского гранта поисково-спасательный отряд «Легион-СПАС» проводит обучение волонтеров и всех желающих по теме: «Что делать, если пропал или найден ребенок с ограниченными возможностями здоровья».

«Занятия онлайн проводит Ирина Андреевна Чижова — дефектолог, логопед и специальный психолог. Опыт работы с детьми с ОВЗ — семь лет. Следующий цикл занятий запускается в июне, расписание будет размещено в социальных сетях и на нашей основной страничке во „ВКонтакте“. Занятия проводятся бесплатно. Приглашаем всех жителей города принять участие!»

— сообщила Татьяна Гроза.

Напомним, 25 мая впервые объявили Днем пропавших детей в США в 1983 году. Предпосылкой к этому стало исчезновение шестилетнего Эвиана Пейтса по дороге в школу в 1979 году. Мальчика искали несколько лет, но так и не нашли. В 1984 году в Штатах основали Национальный центр поиска пропавших и эксплуатируемых детей, в 1998 году Международный центр поиска был создан в Европе. В том же году по инициативе основателей Международного центра была создана Глобальная сеть центров поиска пропавших детей — многоязычная база данных с фотографиями и информацией о пропавших несовершеннолетних. На сегодняшний день членами Глобальной сети являются 29 стран мира, включая Россию.

Символом Дня пропавших детей является синяя незабудка, и именно этот цветок был выбран неслучайно: незабудка является символом вечной памяти.

Пропажа ребенка — это настоящее горе для семьи. Однако даже в трудные моменты не стоит отчаиваться и сразу же предпринимать необходимые действия для его нахождения. В пресс-службе МВД России напоминают, что сначала необходимо обратиться в ближайший отдел полиции, взяв с собой документы, удостоверяющие личность, а также документы, содержащие сведения о ребенке и его фотографию. Полицейским необходимо сообщить основные приметы ребенка, описать его одежду на момент исчезновения, назвать хронические заболевания, если таковые имеются, а также особенные приметы, по которым ребенок может быть найден быстрее. Кроме того, необходимо сообщить о пропаже поисковым отрядам.

Пусть каждый пропавший ребенок будет найден!

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/pust-kazhdyy-rebenok-budet-nayden-vo-vsem-mire-otmechayut-den-propavshikh-detey/