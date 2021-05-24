После жары в Челябинской области резко похолодает – по данным синоптиков, 26 мая возможны грозы со шквалистым усилением ветра.

Сегодня днем в регионе будет плюс 20-25, в южной половине воздух прогреется до 28-33 градусов, местами пройдут кратковременные дожди, ожидаются грозы, порывы ветра до 17-22 м/c.

По предварительным данным, такой же температурный фон сохранится в четверг, а в пятницу прогнозируется до плюс 29 градусов.

https://dostup1.ru/society/Posle-zhary-v-Chelyabinskoy-oblastirezko-poholodaet_137409.html