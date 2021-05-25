Алексей Текслер: Наша главная задача в экономике – возврат на траекторию уверенного роста

Возврат на траекторию уверенного роста и реализация всего имеющегося в регионе экономического и инвестиционного потенциала – эти задачи губернатор Челябинской области обозначил в качестве приоритетных, выступая с обращением к Законодательному Собранию.

«Несмотря на все сложности, прошлый год Челябинская область закончила с ростом инвестиций. Открылись несколько новых производств, в том числе завод «Современные кузнечные технологии» на «Станкомаше», производство огнеупорных продуктов премиальной линейки на «Магнезите», завод по производству сжиженного природного газа в Магнитогорске, производство тонкой фольги на Кыштымском медеэлектролитном заводе. Продолжилась модернизация на Магнитогорском металлургическом комбинате и ряде других предприятий», – отметил, говоря об экономике региона, Алексей Текслер.

Благодаря всесторонним мерам поддержки бизнеса удалось сохранить почти 200 тысяч рабочих мест. «Было принято четыре региональных пакета мер поддержки, в рамках которых реализовано почти 60 мероприятий, включая льготное кредитование, субсидии субъектам малого предпринимательства, реструктуризацию кредитов, ряд налоговых льгот по областным и местным налогам для наиболее пострадавших отраслей», – напомнил губернатор.

По словам министра промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Павла Рыжего, благодаря поддержке и активному содействию губернатора с этого года возобновлено действие механизма стимулирования участников промышленных кластеров в рамках 41-го постановления. «Из областного бюджета выделяются необходимые средства на промышленные инициативы. Это и участие в отборе на получение единой региональной субсидии, и докапитализация областного Фонда развития промышленности для предоставления льготных займов, и многое другое. Такой подход позволяет южноуральской промышленности занимать лидирующие позиции в стране», – уверен глава регионального Минпрома.

Еще один ключевой инструмент встраивания в федеральные меры господдержки – механизм специальных инвестиционных контрактов (СПИК 2.0). Правительство области приняло законы о предоставлении заключившим их предприятиям налоговых льгот на прибыль и имущество, обеспечивающие возможность снижения до 0% ставки налога на прибыль в федеральной части. Обновленный СПИК заключается на основе перечня современных технологий, утвержденного правительством РФ. Он предусматривает три группы современных технологий по разработке, внедрению и адаптации. Челябинская область первой в России применила этот подход при определении мер стимулирования предприятий. Для первой категории налог на прибыль и имущество обнулили. Для остальных установили пониженную ставку налога на прибыль – 13,5%.

Отдельно глава региона остановился на ситуации в моногородах: «Мы многое сделали, чтобы сдвинуть с места ситуацию в двух самых “тяжелых” моногородах. В Бакале начато восстановление обогатительной фабрики. Отстроим заново мост, объединяющий два района города. И – это еще нигде не звучало – инвестор построит в Бакале первый физкультурно-оздоровительный комплекс. В Верхнем Уфалее тоже строится новое производство. Потребность в кадрах будет закрыта за счет местных специалистов, и город, наконец, выйдет из всех проблемных списков», – сказал Алексей Текслер, подчеркнув, что сегодня «главная задача – возврат на траекторию уверенного роста, реализация всего имеющегося в регионе экономического и инвестиционного потенциала». По его словам, будет продолжено использование предусмотренных с федерального уровня возможностей для стимулирования инвестиций и возможностей созданных в регионе ТОСЭР.

«Как я и говорил, в Челябинской области не будет депрессивных территорий, региональная власть и бизнес будут совместно работать над этим», – акцентировал губернатор.

По мнению руководителя Контрольно-счетной палаты Челябинской области Алексея Лошкина, обращение главы региона к депутатам Заксобрания стало справедливым отражением позитивных региональных трендов, работы всей команды губернатора.

«В своей ежедневной деятельности наблюдаем и анализируем макропоказатели региона, которые отражают тенденции и значения, которые зачастую выше среднероссийских. Среди таких за последний год можно выделить положительную динамику в промышленном производстве, вводу жилья, обороту розничной торговли, инфляции», – подчеркнул Алексей Лошкин.

МЕЖДУ ТЕМ

Как показал анализ КСП, в январе-апреле 2021 года индекс промышленного производства в Челябинской области вырос на 12,6% относительно аналогичного периода 2020 года. Наибольший рост показала добыча полезных ископаемых – отрасль продемонстрировала рост на 56,8 процента. В тройке лидеров – обрабатывающие производства (рост составил 9,4 процента) и обеспечение электроэнергией, газом и паром (12,8 процента). Положительный тренд наблюдается и в помесячной динамике.

Растет уровень зарплат в промышленной сфере Челябинской области: среднемесячная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций составила 39 818,5 рубля (+4,6 процента к аналогичному периоду прошлого года); по крупным и средним организациям – 43 330,1 рубля (+4,7%). Наибольший размер зарплат наблюдается в сфере добычи полезных ископаемых (50 124,7 рубля по полному кругу организаций и 50 704,4 рубля – по крупным и средним организациям).

https://dostup1.ru/economics/Alexey-Texler-Nasha-glavnaya-zadacha-v-ekonomike--vozvrat-na-traektoriyu-uverennogo-rosta_137443.html