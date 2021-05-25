Итоги проведения оперативно-профилактического мероприятия «Район»

21 мая на территории Озерского городского округа сотрудники полиции провели оперативно-профилактическое мероприятие «Район», целью которого является профилактика, выявление и пресечение административных правонарушений и преступлений.

В мероприятии приняли участие сотрудники Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск, представители Администрации и собрания депутатов Озерского городского округа, народных дружин и Общественного совета при УМВД, сотрудники Управления Росгвардии Челябинской области, частных охранных предприятий и иных взаимодействующих структур. В ходе проведения операции «Район» сотрудники полиции задержали 4 граждан по подозрению в совершении преступлений.

Выявлено 84 административных правонарушений, из них в области дорожного движения – 22, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность –28, за иные правонарушения – 34.

В ходе отработки жилого сектора сотрудники полиции проверили 11 мест концентрации правонарушителей. Всего за операцию было проверено 155 лиц

подучетной категории, из них 11 лиц, состоящих под административным надзором, 121 лицо - состоящих на профилактических учетах. Полицейские совместно с сотрудниками ФПС (МЧС) проверили пляжные территории, напоминали гражданам о пожарной безопасности и раздали информационные листовки по соблюдению этих правил.

Инспекторы отдела по делам несовершеннолетних совместно представителями комиссии по делам несовершеннолетних администрации Озерского городского округа посетили по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах с целью проверки условий их проживания. Всего было посещено 70 подучетных подростков и 51 родитель, отрицательно влияющих на детей. Выявлено 8 фактов неисполнения обязанностей по воспитанию детей.

Проверено 16 объектов торговли (5 торговых точек, реализующих табачную продукцию, 11 торговых точек - алкогольную). Выявлен 1 факт реализации алкогольной продукции несовершеннолетнему. Фактов реализации бестабачной продукции (снюсов) не выявлено.

Также проверено 7 владельцев огнестрельного оружия, выявлено 1 административное правонарушение по ст. 20.11. КоАП РФ (нарушение сроков

регистрации оружия).

Участковыми уполномоченными полиции совместно с сотрудниками ГОСП проверены адреса проживания граждан, имеющих задолженность, выдано 18 требований об оплате имеющейся задолженности, выписано 15 уведомлений о явке в ОГОСП, совместно с ОГИБДД проверено 50 единиц транспортных средств, произведен арест 1 транспортного средства. Кроме того, участковыми уполномоченными полиции проведена профилактическая работа с гражданами в жилом секторе. Полицейские раздавали жителям информационные листовки и рассказали о наиболее распространенных способах совершения мошеннических действий и мерах по их недопущению.

Подобные мероприятия полиция проводит на постоянной основе.

Пресс-служба УМВД России по ЗАТО г. Озерск