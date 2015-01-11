Вы уже придумали, чем будете заниматься в предстоящие выходные?

Самые интересные события этого уикенда в нашей афише!

Пятница 28.05

С 10 до 18-00(пт) и с 10 до 16-00(сб) Городской музей

1 Выставка «Оружие сквозь века», посвящённая развитию оружия и военного дела с древности до наших дней.

2 Выставка «Керамика: искусство и ремесло эпохи бронзы», любезно предоставленная Областным государственным учреждением культуры «Челябинский государственный историко-культурный заповедник «АРКАИМ».

Суббота, 29.05

12-00 ткРодной

«Гавайская вечеринка»

Вас ждет:

• лимбо- ручеек

• фанты и розыгрыши

• зажигательные танцы, батлы и песни

• атмосфера безудержного веселья

• гвоздь программы - гавайский танец «Hula»

с 12:00 до 13:00 – «Гавайская вечеринка»

с 13:00 до 14:00 - бесплатный вход в игровой центр «Веселандия»

16-00 ДК "Маяк"

ШКОЛА ТАНЦЕВ «ЭМОУШЕН» ПРАЗДНУЕТ 16 ЛЕТИЕ!

Гости праздника:

МС Максим Рукавишников г. Челябинск

Показательные выступления воспитанников и педагогов.

Направления: Хип хоп, Вог, Хаус, Дэнсхолл, Джаз фанк.

Возраст участников от 4 лет и старше.

Воскресенье, 30.05

12-00 Летний театр в Городском парке

"Давай дружить, Ромашка!" А. Сюськин

Сказка для малышей (0+)

15-00 Станция 74

Дружеский батл “B.O.S.S.3”.

18-00 Летний театр в Городском парке

На площадке Летнего театра пройдет читка пьесы "Скупой" Ж.Б. Мольера в рамках театрального проекта DramaClub. Интересный факт: спектакль по данной пьесе будет открывать новый 74-ый сезон.

Предстоящие выходные обещают быть жаркими и интересными. Если вы еще не решили куда отправиться всей семьей, представляем вам сразу же 5 интересных южноуральских фестивалей.

В субботу 29 мая в селе Травники Чебаркульского района пройдет фестиваль детских и молодежных казачьих коллективов «Казачьему роду нет переводу». В программе фестиваля: встреча гостей на казачьей заставе, торжественное открытие и парад участников, показательные выступления военно-патриотический клубов, школа юного казака и юной казачки, мастер-классы на выставке декоративно-прикладного искусства.

Фестиваль «Уральское яблоко» стартует 29 мая в 11.00, на площади 1 Мая в Сатке. Мероприятие посвящено сбору урожая кислицы (горца альпийского). На площадке под открытым небом для жителей и гостей района развернутся четыре площадки: гастрономическая, поэтическая, туристическая и сувенирная лавка. Символ праздника – Кислица пригласит всех отведать пироги, варенья и напитки из витаминного растения.

29 мая, но уже в Златоусте, в парке Молодежный пройдёт 2 –й открытый фестиваль «Крылья». На одной площадке будут объединены творческие коллективы музыкальных школ, школ искусств, центров технического творчества, профессиональные музыкальные коллективы, литературные студии, детские СМИ и другие. В рамках фестиваля запланированы концертные, интерактивные программы, флеш мобы, мастер-классы, выставки, пленэры, конкурсы поэтического, изобразительного искусства и фотографии, соревнования по авиамоделированию.

30 мая в воскресенье в селе Смородинка, неподалеку от Миасса будут варить «Воронью кашу». Обрядовый, древний, традиционный башкирский праздник «Карга боткасы» издавна отмечался в каждом башкирском и татарском поселении и был приурочен к окончанию весенних полевых работ.

А в селе Кочердык Октябрьского района 30 мая пройдет Открытый областной фольклорный фестиваль традиционного творчества «Вешние воды». В фестивале примут участие этнические и фольклорные коллективы, воссоздающие российские и местные традиции.

Материал подготовила Александра Лебедева.