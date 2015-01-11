График работы лодочной станции

В Каслях приступили к работе по реконструкции системы водоснабжения. На эти цели из федерального бюджета по программе «Чистая вода» (национальный проект «Экология») выделили около 40 миллионов рублей Подробнее
С предложением ввести федеральный многодетный отцовский капитал в размере 639,4 тыс. рублей и снижение возраста выхода на пенсию для многодетных отцов выступил председатель комиссии Общественной палаты России по демографии Подробнее
С 10 июня Россия возобновляет регулярное авиасообщение на взаимной основе еще с восемью странами, в числе которых — Австрия, Люксембург, Хорватия и другие. Об этом накануне сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией Подробнее
С 6 по 30 апреля учителя физики лицея №39 Олег Владимирович Порошин и Елена Владимировна Порошина в пятый раз приняли участие в качестве преподавателей образовательной программы по физике, которая проходила на базе федерального образовательного центра «Сириус» Подробнее
В этом году проект «Школа Росатома» отмечал свое десятилетие. Проект радовал не только традиционными конкурсными мероприятиями, но и новыми активностями, в которые Озерский городской округ, как и прежде, включился с интересом Подробнее
Выпускники 11-х классов стоят на пороге самых важных экзаменов. Нервное напряжение школьников растет по мере приближения первого дня ЕГЭ. И не все могут самостоятельно справиться со своим стрессом Подробнее