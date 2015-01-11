График работы лодочной станции

С 10 июня Россия возобновляет регулярное авиасообщение на взаимной основе еще с восемью странами, в числе которых — Австрия, Люксембург, Хорватия и другие. Об этом накануне сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией Подробнее