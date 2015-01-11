Впереди у россиян трехдневные выходные и короткая рабочая неделя

Впереди у россиян трехдневные выходные – с 12 по 14 июня, в предпраздничную пятницу, 11 июня, рабочий день будет на час короче.

Напомним, поскольку государственный праздник – День России, который отмечается 12 июня, в этом году выпадает на субботу, выходной день переносится на понедельник, 14-е.

Кроме того, в пятницу, 11 июня, которая станет предпраздничной, граждан РФ ждет сокращенный на час рабочий день.

Добавим, что единственная короткая рабочая неделя этим летом ожидает россиян с 15 по 20 июня.

Последний раз продолжительные выходные были в мае. Тогда президент Владимир Путин своим указом продлил выходные до 10 мая включительно для уменьшения темпов распространения коронавирусной инфекции.

В начале ноября россиян ожидает трехдневная рабочая неделя и длинные выходные в связи с празднованием Дня народного единства (4 ноября) и переносом выходного дня с субботы, 2 января, на пятницу, 5 ноября. Таким образом в первую ноябрьскую неделю на работу выходим с 1 по 3 ноября, а отдыхаем с 4 по 7 ноября. Последняя рабочая неделя года завершится в четверг, 30 декабря.+

Ранее глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что новогодние каникулы продлятся 10 дней – с 31 декабря 2021-го по 9 января 2022-го.

https://dostup1.ru/society/Vperedi-u-rossiyan-trehdnevnye-vyhodnye-i-korotkaya-rabochaya-nedelya_137779.html