В Озерске готовится к сдаче новый дом в ЖК «Шоколад»

В округе реализуется уникальный для Челябинской области проект по развитию застроенных территорий. В жилом комплексе «Шоколад» вводят в эксплуатацию третий по счету дом.

Перед выдачей разрешительных документов на объекте побывал первый заместитель главы Озерского городского округа Иван Сбитнев.

По словам представителя строительной организации ООО «Специализированный застройщик «Лидер», в июле – начале августа после окончания отделочных работ новоселы смогут въехать в новый дом, который соответствует всем современным требованиям: наличие входной группы для маломобильных граждан, просторный лифт, 2-3-4-комнатные квартиры с отделкой, застекленные в едином стиле балконы. Несомненный плюс этого жилья – установленные в каждой квартире индивидуальные опломбированные приборы учета электроэнергии. Кроме того, в доме размещен теплоузел, где холодная вода нагревается до необходимых параметров горячей.

Напомним, в прошлом году в ЖК «Шоколад» появились две новых многоэтажки, сменившие старые деревянные дома. Согласно условиям программы, собственники старого жилья улучшили свои условия: застройщик предоставил им равнозначные по площади квартиры. Важно отметить, что ни местный, ни областной бюджет не вкладываются в этот проект, застройщик действует самостоятельно.

В ноябре в эксплуатацию будет введена еще одна многоэтажка, в которой поселятся жильцы еще двух «деревяшек». На территории ЖК «Шоколад» планируется комплексное благоустройство: создание двухуровневой парковки, детской площадки, обустройство тротуаров и газонов.

- Данный опыт позволяет нам планировать подобный подход к застройке территории деревообрабатывающего комбината, - резюмирует Иван Сбитнев. - Сейчас различные варианты комплексной застройки ДОКа прорабатываются специалистами управления архитектуры и градостроительства.







































Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа