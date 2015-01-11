В праздничные дни на 8 дорогах Челябинской области сохранятся ограничения – список

В предстоящие праздничные дни на восьми участках федеральных автодорог Челябинской области сохранятся ограничения движения – о них следует помнить автомобилистам, собирающимся поехать в другой город.

М-5 «Урал»

ремонт автомобильной дороги км 1829 – км 1844 (правый проезд, в районе н.п. Тактыбай, Биргильда) – движение по одной полосе правого проезда;

ремонт путепровода через автомобильную дорогу км 1858 (рядом с п. Саргазы) – прекращение движения по сооружению;

работы по устройству защитных слоев автомобильной дороги км 1754 – км 1763 (в районе г. Златоуст) – организация реверсивного движения, км 1860 – км 1871, правый проезд (выезд из Челябинска в сторону Уфы) – движение по одной полосе правого проезда;

ремонт путепровода через железную дорогу на 1777 км (рядом с г. Миасс) – организация реверсивного движения

М-5 «Урал», подъезд к Екатеринбургу

ремонт автомобильной дороги км 43 – км 50 (левый проезд, в районе н.п. Султаево, Чишма, Смольное) – движение по одной полосе левого проезда;

ремонт путепровода через автомобильную дорогу на 66 км (рядом с п. Башакуль в Аргаяшском районе) – прекращение движения по сооружению.

Р-254 «Иртыш»

работы по устройству защитных слоев автомобильной дороги км 37 – км 47 (в районе села Миасское Красноармейского района) – организация реверсивного движения.

А-310 Челябинск-Троицк-граница с Республикой Казахстан

ремонт автомобильной дороги км 134 – км 143 (возле Троицка) – организация реверсивного движения.

https://dostup1.ru/society/V-prazdnichnye-dni-na-8-dorogah-Chelyabinskoy-oblasti-sohranyatsya-ogranicheniya--spisok_137954.html