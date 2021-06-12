Синоптики предупредили о жаре и грозах на Южном Урале

Во вторник, 15 июня, в Челябинской области возможны грозы и порывы ветра.

По информации синоптиков, предстоящей ночью в регионе будет плюс 13-18, в горах и низинах – до 8 градусов, преимущественно без осадков. Завтра днем воздух прогреется до 28-33 градусов, местами возможно усиление ветра до 14 метров в секунду.

По уточненным данным Гидрометцентра России, жара на Южном Урале сохранится до 18 июня – днем прогнозируется 30-34 градуса, ночью – 15-19. В пятницу и субботу существенно похолодает – днем будет около 20 градусов, ночью – 9-12 выше нуля. Осадки возможны в среду, четверг и субботу.

https://dostup1.ru/society/Sinoptiki-predupredili-o-zhare-i-grozah-na-Yuzhnom-Urale_137996.html