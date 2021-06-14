Погода на Урале будет непредсказуемой

Погода на Урале на текущей неделе будет переменчивой – в ближайшие дни температура воздуха понизится примерно на восемь градусов, пойдут дожди.

По информации синоптиков, в начале июня температура воздуха была на полтора-два градуса выше климатической нормы, днем повышалась до 22-27, в последние дни – до 30-32 градусов. Но ночами в первой десятидневке местами возникали слабые заморозки.

«Наблюдается большой дефицит дождей, сложившийся еще в знойном сухом мае. Циклоны в прошедший период июня большей частью сосредоточены были на европейском юге России, где осадков в первой половине месяца выпало значительно больше обычного. Дожди и грозы изредка подступали к южной части Урала, принося влагу в Челябинскую область и на крайний юго-запад Свердловской. На остальной территории было сухо, сохранялась высокая пожарная опасность по условиям погоды, отсутствие дождей неблагоприятно сказывается на произрастании и развитии сельхозкультур», – прокомментировали в Уральском ЦГМС.

Сухую погоду обусловили два антициклона, переместившиеся на Урал с северо-запада (от Архангельска). В начале они обусловили прохладную погоду (до ночных заморозков), но «постепенно прогрелись под уральским солнцем и пополнились жарким воздухом Центральной Азии».

Текущая неделя принесет заметное изменение погоды, которая приобретет неустойчивый характер. Атмосферный фронт, надвигающийся с европейской территории России, принесет 16-17 июня столь необходимые осадки. Дожди пройдут в большинстве районов Урала. Температура воздуха понизится на 7-8 градусов, 18-21 июня ночью ожидается 6-11, днем 16-21 выше нуля.

https://dostup1.ru/society/Pogoda-na-Urale-budet-nepredskazuemoy_138000.html