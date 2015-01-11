Госдума пока не будет рассматривать вопрос о включении вакцин от ковида в календарь прививок

Государственная дума РФ исключила из повестки законопроект о включении вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19 в национальный календарь прививок.

Об этом сегодня, 15 июня, сообщил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Мы сняли с рассмотрения в Государственной думе проект закона о внесении вакцин от коронавируса в национальный календарь прививок», - цитирует ИТАР-ТАСС Владимира Жириновского.

Лидер ЛДПР подчеркнул, что включение вакцины от ковида в календарь вызывает у многих граждан опасение об обязательности прививки от COVID-19.

При этом он добавил, что регулярные заявления властей о добровольности вакцинации привели к тому, что большинство россиян до сих пор не сделали прививку.

Напомним, законопроект о включении вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в Национальный календарь профилактических прививок был внесен в Государственную думу 25 мая.

Член Совета Федерации ФС РФ от Челябинской области Маргарита Павлова призывала отсрочить рассмотрение законопроекта и провести его широкое общественное обсуждение.

Восьмого июня Госдума поддержала законопроект в первом чтении «Нам надо с вами обеспечить бесплатность прививки от коронавируса, ее доступность, раз. Второе, нам надо защитить одновременно с этим право граждан на добровольность», - подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин. Минздраву и профильному комитету Думы было предложено прописать в законе принцип добровольности вакцинации против ковида. В законе должна быть прописана норма прямого действия, которая снимет все вопросы (в том числе и исключит возможность увольнения тех. кто не поставил прививку).

https://uralpress.ru/news/obshchestvo/gosduma-poka-ne-budet-rassmatrivat-vopros-o-vklyuchenii-vakcin-ot-kovida-v-kalendar