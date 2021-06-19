Из-за вспышки COVID-19 в Челябинской области на 175% вырос спрос на медиков

В Челябинской области на 175% вырос спрос на медработников – причиной стала новая волна коронавируса.

Исследование провели ко Дню медработника, который отмечается 20 июня.

По данным экспертов, за два года спрос на медиков в России вырос почти в два раза – на 82% за январь-май 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В УрФО рост составил 129%, а в Челябинской области вакансий для медицинских работников стало больше на 175%. Для сравнения, сильнее всего спрос на медиков вырос в Кировской области (+312%), а отрицательную динамику за два года показала лишь Республика Алтай (-1%).

Чаще всего работодатели искали медсестер (4,7% вакансий), терапевтов (3,6%), фармацевтов-провизоров (2,9%), педиатров (1,8%), неврологов (1,5%), фельдшеров (1,4%), анестезиологов-реаниматологов (1,3%), ветеринаров (1,2%), офтальмологов (1,1%) и врачей УЗИ (1%).

Средняя предлагаемая зарплата для медиков в Челябинской области составила 37 тыс. рублей, по стране в целом – 45 тыс. При этом предлагаемая зарплата для медиков, работа которых напрямую связана с COVID-19, в среднем на 20 тыс. рублей выше.

В свою очередь, количество соискателей в сфере «Медицина, фармацевтика» за два года также выросло – на 45% по стране в целом, на 48% по УрФО и на 39% в Челябинской области. Сильнее всего число желающих найти работу в медицине выросло в Ненецком АО – резюме медиков стало больше на 400%. И наоборот, сильнее всего сократилось количество «медицинских» резюме в Республике Мордовия – на 30%.

«В Челябинской области на одну медицинскую вакансию сегодня приходится всего 0,9 резюме – сфера испытывает острейший кадровый дефицит. Ситуация усложняется и тем, что среди соискателей зачастую популярны не те медицинские специальности, какие наиболее востребованы в больницах», – отметили руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова.

Чаще всего резюме открывают медсестры (10,3%), фармацевты-провизоры (4,6%), медицинские представители (4,1%), психологи (2,7%), ассистенты стоматологов (1,5%), фельдшеры (1,5%), терапевты (1,3%), ветеринары (1,2%), администраторы (1,1%) и стоматологи (1,1%).

https://dostup1.ru/medicine/Iz-za-vspyshki-COVID-19-v-Chelyabinskoy-oblasti-na-175-vyros-spros-na-medikov_138160.html